Lee Min Ho aumenta las expectativas sobre su nuevo dorama “The King: The Eternal Monarch”

Lee Min Ho regresará a la pantalla chica a través del dorama “The King: The Eternal Monarch”. Aunque faltan unos cuantos meses para su estreno, el actor coreano no puede ocultar su entusiasmo por su nuevo proyecto.

Así lo demostró a través de su cuenta personal de Instagram en donde subió el 16 de enero KST un par de fotografías haciendo promociones personales.

Lee Min Ho The King: The Eternal Monarch

Estas fueron tomadas durante un paseo por la nieve y tenían la frase “The King”, la cual había sido escrita por él mismo.

The King: The Eternal Monarch Lee Min Ho

Aunque es un pequeña señal, las fans se han mostrado entusiasmadas por lo nuevo que presentará el recordado Gu Jun Pyo de “Boys Over Flowers”, dorama con el que el actor de de 21 años en ese entonces se hizo mundialmente conocido.

A la edad 32 años, este nuevo protagónico promete posicionarse como uno de los favoritos de los espectadores tanto por su trama como por el elenco.

Con respecto estos dos últimos punto, “The King: The Eternal Monarch”, dorama de fantasía y romance que será interpretado por Lee Min Ho y Kim Go Eun (estrella de “Goblin”), contará la historia de un emperador Lee Gon del Imperio de Corea que tratará de luchar contra las fuerzas del mal despertadas tras la apertura de un portal que es capaz de unir el mundo antiguo con el moderno.

Primeras imágenes del nuevo dorama de Lee Min Ho.

Para poder lograrlo deberá unirse a la detective Jung Tae Eul, que reside en la Corea del Sur de nuestros tiempos.

Si bien no ha fecha ni hora exacta de emisión, se sabe que será trasmitido a partir de julio de este año a través de la SBS.