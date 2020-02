Ante la expectativa del nuevo dorama de Lee Minho, hacemos un repaso de las mejores producciones en las que ha participado el afamado actor.

Como se recuerda, el pasado 17 de febrero, el actor hizo una publicación en Instagram sobre las expectativas que tiene respecto a su próxima producción, “The King: The Eternal Monarch”.

8. I’m Sam

Para las fans de Lee Min Ho. No importa si es el protagonista del Kdrama, el actor se luce hasta en papeles secundarios como en “I’m Sam”, una producción de género romance y comedia.

Donde interpreta a Heo Mo Se, un joven muy guapo. Puedes encontrar el dorama en las diversas plataformas.

7. Seven First Kisses

“First Kisses” o “Cheotkiseuman ilgopbeonjjae”. Aquí Lee Min Ho, personifica a un escritor viajero y de espíritu libre, donde luchará con otros 6 actores coreanos como Lee Joon Gi, Taecyeon, Ji Chang Wook, Park Hae Jin, Lee Jong Suk, entre otros, por el amor de una chica (Lee Cho Hee).

6. Mackerel Run

Uno de los protagónicos favoritos de las fans de Lee Min Ho. El actor interpreta a Cha Gong Chan, un estudiante de colegio de primer clase, aunque él no pertenece a ese mundo.

El actor sueña con ser un futbolista famoso y deberá lidiar con diversos problemas.

5.Faith

Un Kdrama histórico que relata el romance de un guerrero llamado Choi Young, interpretado por Lee Min Ho y una doctora de la época (Kim Hee Sun).

4. City Hunter

Otro protagónico de Lee Min Ho es en “City Hunter”, donde interpreta a Poo Chai, un reconocido dorama de acción que también cuenta con la participación de los actores: Kim Sang Jung, Park Min Young, Kim Sang Ho, entre otros.

3. Legend of the Blue Sea

Lee Min Ho como Kim Dam Ryung interpreta a un sabio de la dinastía Joseon, quien se enamora de una sirena (Jun Ji Hyun). Su imposible amor deberá pasar por pruebas de todo tipo.

2. The Heirs

Lee Min Ho y Park Shin Hye cautivan con su amor en el dorama “The Heirs”. Esta producción ganó 22 premios, donde el actor se hizo con el Gran Awards-Daesang por Drama en el Korean Updates Awards: Gran Awards-Daesang por Drama de 2013 y Mejor actor de Asia en Baidu Music Awards.

1. Boys Over Flowers

No hay fanática de Lee Min Ho que no haya visto “Boys Over Flowers”, obra cumbre de los doramas.

Muchas seguidoras esperan que “The King: The Eternal Monarch” repita el éxito logrado por los populares F4 y Jandi.