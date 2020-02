Chungha anuncia su regreso al unirse a nuevo proyecto musical “New.waw” [FOTOS]

¡Chungha regresará a los escenarios! La intérprete de “Snapping” hará su esperado comeback luego de anunciar un nuevo álbum de estudio que será lanzado a finales de febrero.

Aunque no se ha revelado el nombre del disco, la agencia de la estrella del Kpop explicó que el álbum formará parte del nuevo proyecto de la compañía titulado “New.wav”, que constaría de un concepto totalmente diferente a los lanzamiento previos.

Chungha anuncia lanzamiento de nuevo álbum

El 17 de febrero KST, MNH Entertainment, la agencia que está a a cargo de Chungha, compartió un comunicado donde describía los detalles del concepto de “New.wav”, el cual serviría de modelo para los próximos regresos de los demás grupos de la empresa.

"'New.wav' combina el significado de nueva música dando lugar a una 'nueva ola' en la industria musical y en el formato de archivo musical 'wav'. A través de este proyecto, MNH Entertainment apunta a que los artistas de la empresa interactúen con más frecuencia con el público a través de música diversa, a diferencia de sus lanzamientos regulares", explicaron.

Chungha bailando "Snapping"

Aunque el concepto es nuevo, Chungha sería la segunda artista en adoptarlo luego de que BVNDIT tomara la iniciativa con el lanzamiento de “Cool”, que pertenece a su álbum Cool.newwav.

Para este nuevo álbum, la idol Kpop trabajará con Armadillo, el productor musical responsable de los éxitos “Pretend” y “I’m in Love With Someone Else” de la ex Miss A Suzy.

Chungha regresará con un nuevo álbum después de más de medio año desde el lanzamiento de “Flourishing” en junio del 2019, el cual contó con éxitos como “Snapping” y “Chica”.