Buenas noticias para los fans de BTS. La empresa The Orchard hizo el anuncio oficial de un concurso que involucra la gira mundial Map of the soul.

La empresa estadounidense de música y entretenimiento anunció que realizará un sorteo que tendrá como premio mayor "el acceso al backstage del tour mundial del grupo Kpop programado para este 2020.

A través de su cuenta de Twitter, The Orchard emitió el siguiente mensaje:

“Gana una oportunidad especial para estar detrás de escena de la gira BTS: Map of the shoul tour accediendo al enlace el 21 de febrero #MOTS7SWEEPSTAKES”.

BTS Map of the soul

La reacción de ARMY fue inmediata, debido a que, tras dos horas de haber sido publicado, el post superó los 110 mil me gusta y más de 33 mil retuits.

Entre los 4,5 mil comentarios existentes en el post de The Orchard, los fans de BTS preguntan más detalles al respecto.

Incluso algunos pensaron que se trataba de una broma, pero la cuenta de Twitter oficial de BTS compartió el concurso.

“Estoy muy emocionada”, “Nunca gano, pero ahora realmente quiero hacerlo", "Sería genial poder conocerlos”, fueron algunos mensajes de los ARMY.

BTS Map of the soul

¿Cómo participar?

De momento solo se ha marcado que el primer paso para poder participar en este concurso y ganar un acceso al backstage de la gira mundial Map of the soul es accediendo al siguiente enlace: mapofthesoulseven.com

El día programado para acceder es el 21 de febrero, mismo día del comeback de BTS. Se hace énfasis en este punto debido a que el usuario que intente ingresar actualmente se encontrará con el siguiente mensaje: