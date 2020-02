Las estrellas coreanas tienen la virtud de lucir mucho más jóvenes que su edad real, pero en esta oportunidad Yoo In Na rompió esquemas y dejó asombrados a sus fans.

El 10 de febrero la actriz reapareció después de casi un año en la pantalla chica, pero esta vez ya no como estrella de doramas sino como conductora del programa de variedades “The Love of 7.7 Billion” junto a Shin Dong Yup y Heechul de Super Junior.

Heechul, Yoo In Na y Shin Dong Yup juntos en nuevo show de romance

De su regreso al mundo del entretenimiento lo que más captó la atención de los espectadores, además de sus interacciones con sus mencionados compañeros, fue sin duda su nuevo look.

La actriz se deshizo de su clásico cabello largo y ahora lleva un bob cut que ha causado furor entre los fans ya que le otorga una apariencia juvenil aún cuando se encuentra bordeando los 40 años de edad.

“Se ve más joven que muchas estrellas de veinte años", “Yoo In Na es la diosa de la juventud”, “Me niego a aceptar que unnie pronto tendrá 40 años”, fueron algunas de las impresiones que dejaron los admiradores en las redes sociales sobre el nuevo estilo de la también estrella del dorama “Goblin”.

“The Love of 7.7 Billion” de la JTBC marca el regreso de Yoo In Na al mundo del entretenimiento desde marzo del 2019, mes en el que finalizó “Touch Your Heart”, dorama que protagonizó junto a su presunto novio Lee Dong Wook.

El referido show de conservación tiene como tema principal al amor y las relaciones desde el punto de vista de 14 invitados de diferentes países, quienes serán mediados por Yoo In Na, Shin Dong Yup y Kim Heechul. Cada lunes a las 11 PM KST se estrena un episodio nuevo a través de la JTBC.