Lee Dong Wook y BoA pasaron gratos momentos jugando y divirtiéndose juntos en una salón de karaoke, haciendo que miles de fans se emocionen con sus interacciones.

Como parte de un teaser del episodio 11 de “Because I Want to Talk”, programa de variedades que conduce el actor Lee Dong Wook, se reveló ante el público el 17 de febrero KST la identidad de la nueva invitada.

BoA será la nueva invitada del programa de Lee Dong Wook, "Because I Want To Talk".

En esta oportunidad, se trató nada menos que de BoA, la indiscutible “Reina del Kpop”.

El capítulo de show que tiene como protagonista a la cantante de 33 años que es una de las pioneras del género y que lleva 20 de estos en la industria ha generado muchas expectativas en los fans, pues según estos en los adelantos se hace evidente una química natural entre ella y el anfitrión Lee Dong Wook.

Así se pudo ver tanto en la sección de entrevistas, como en la visita que hacen a una sala de juegos y posteriormente a un karaoke, en donde el protagonista del dorama “Touch Your Heart” (2019, junto a su presunta novia Yoo In Na) no duda en interpretar el famoso tema de BoA: “Only One”.

“Because I Want to Talk” es el primer programa personal de Lee Dong Wook. En este le acompaña Jang Do Yeon, reconocida presentadora y experta en conversaciones amenas, habilidades requeridas para este formato.

"Because I Want to Talk", programa de variedades conducido por Lee Dong Wook.

El episodio en donde aparecerá Kwon Bo Ah (BoA) será trasmitido el 19 de febrero KST a las 21:50 KST, a través de la SBS.