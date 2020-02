Sorprendió a todos con su voz. Kim Heechul, el conocido integrante de Super Junior apareció tras la máscara de 'Generación X’ en “King of the Masked Singer”.

El idol de Kpop, que hace menos de dos meses reveló su noviazgo con Momo, enfrentó un nuevo reto al competir en este programa de canto y logró finalizarlo con éxito.

Heechul -bajo la máscara de ‘Generación X’- entregó al público una performance emocional de “Last Concert” que le dio la victoria en la segunda ronda.

En la tercera ronda, el idol cambió totalmente de género musical y ejecutó una canción de Seo Taiji and the Boys,: “I Know”. En esta parte del programa, Heechul se enfrentaba en votos a ‘Braquiosaurio’, una voz femenina.

Al finalizar la presentación, el panel trató de adivinar quén podría ser GenX. Algunos mencionaron que se trataría de un “ex miembro de una banda, una banda de metal probablemente”.

El resultado arrojó que 'Generación X’ quedaba fuera de competencia con 9 puntos de diferencia, por lo que tocaba revelar su identidad al público.

Al hacerlo, todo el público y sobre todo los invitados se sorprendieron al ver que se trataba del idol de Super Junior.

“Creo que casi todos acá no están familiarizados con mi voz al cantar. Es porque soy realmente tímido con mi voz cuando canto”, explicó.

Sobre el motivo de su participación en “King of the Masked Singer”, Heechul agradeció a su compañero Khyuhyun por animarlo. “Él me recomendó está experiencia. Él es alguien que siempre me anima a cantar”, comentó el ícono del entretenimiento coreano.

Heechul se quedó en la tercera ronda y tuvo que quitarse la máscara.

Su intervención en el programa finalizó al recordar que debido a un accidente automovilístico que lesionó su pierna en el 2006, aún no puede ejecutar performances con normalidad. Se recuperó, pero quedaron algunas secuelas.

“Desde el accidente no puedo subir mucho al escenario. Cuando me saqué la máscara pensé, ‘pasó mucho tiempo’ me sentí muy feliz. También me di cuenta de lo mucho que amo cantar. Gracias por permitirme experimentar esa felicidad otra vez”

Heechul como miembro de Super Junior no participa mucho en las coreografías, pero siempre está presente con su voz. El idol no ha dejado que su lesión detenga su carrera en el K-pop y se ha ganado un lugar propio en el mundo del entretenimiento.