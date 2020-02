El 16 de febrero la agrupación femenina de BlockBerry Creative, LOOΠΔ presentó en la plataforma de VLive tres videos de coreografías de su serie MULTI/VERSE.

Los videoclips corresponden a los temas “Butterfly”, “So What” y “Hi High", este último single principal de su primer mini álbum “[+ +]” (se pronuncia “Plus Plus”).

PUEDES VER LOOΠΔ suelta el tracklist e imágenes teaser de su comeback

LOOΠΔ recuerda a Ha Seul

Un detalle que emocionó a su fandom, Orbit, fue la inclusión en los créditos finales el nombre de HaSeul, además de un pájaro blanco que era su símbolo personal.

La líder de LOOΠΔ, Ha Seul ‘Momseul’ permanece inactiva después de anunciar el pasado 8 de enero del 2020 su retiró temporal para recibir tratamiento psicológico luego de ser diagnostica con trastorno de ansiedad intermitente.

El review del álbum # de LOOΠΔ

El 5 de febrero la agrupación femenina de K-pop lanzó su esperado segundo mini álbum "#", que incluye 6 tema canciones (#, So What, Number 1, Oh (Yes I Am), Ding Ding Dong y 365), además de una pista oculta llamada “Day&Night”.

LOONA presentó el 22 de enero la imagen oficial de la lista de canciones antes del lanzamiento de '#'.

El título de esta nueva producción musical continua con la secuencia alfanumérica de sus predecesoras “[+ +]” y “[XX]”.

Se destaca el uso de sintetizadores en "#", mientras que “Number 1” es un pop más suave. El tercer tema “Oh (Yes I Am)” cuenta con arreglos de rape mezclado. Por otro lado, “So What” viene siendo calificada como la mejor canción del mini album.

“Ding Ding Dong” se destaca por el coro y su registro alto. La única balada en este EP es “365”, con un piano lento y voces suaves.

Sample HTML block

LOONA: Recepción de “#”

Horas después de su lanzamiento oficial, Block Berry Creative anunció que este segundo mini álbum y esperado comeback de la bandgirl alcanzó el #1 en las listas de iTunes de 56 países, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Brasil, Argentina, Portugal y Egipto.