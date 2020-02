GFRIEND revela que tras 6 años como idols Kpop sus cuerpos y mentes están en ruinas

El sexteto femenino de Kpop, GFRIEND causó controversia con las declaraciones realizadas en el programa “Sketchbook” de Yoo Hee Yeol, donde hablaron de forma sincera sobre las dificultades experimentadas detrás de su alto rendimiento en el escenario.

El 14 de febrero Um Ji, So Won, Eun Ha, Ye Rin, SinB y Yu Ju, se presentaron en el mencionado show para promocionar su nuevo álbum “回: LABYRINTH”, lanzado el 3 de febrero.

Llamadas ‘la versión femenina de BTS’ por sus elaboradas coreografías, las integrantes admitieron que el esfuerzo físico implicado en hacer las rutinas de baile de elevada técnica terminó pasando factura en su salud.

"Somos un grupo conocido por actuar en el escenario. Hemos estado bailando durante 6 años, pero es por eso que mi cuerpo comenzó a mostrar signos de dolor en todas partes”, explicó la vocalista y rapera, SinB.

A las declaraciones de ‘QueenB’, su compañera y líder de GFRIEND, Sowon acotó sobre el impacto en la salud mental.

“Recientemente me di cuenta de que no solo los miembros sino también mucha gente, los otros ídolos también están mentalmente heridos. Pensé mucho en cómo podríamos llegar a ser más fuerte, conservar el espíritu de comodidad cuando se opera a plena capacidad", indicó la estrella coreana.

Ante estas declaraciones, no son pocos los miembros de su fandom, Buddy, quienes solicitan a su agencia Source Music (recientemente adquirida como subsidiaria de Big Hit Entertainment), para que considere un año sabático para GFRIEND, en vista que no han parado de promocionar desde que debutaron el 15 de enero con su mini álbum “Season of Glass”.