La última publicación de Ahn Jae Hyun en Instagram parece ser una respuesta directa a las declaraciones vertidas por su expareja Goo Hye Sun a inicios de febrero del 2020.

“Por favor, olvídate de mí", escribe el actor de “Love with Flaws”, en su post del 15 de este mes, junto a un selfie con filtro de bigotes y orejas de gato.

Ahn Jae Hyun publicó este selfie en Instagram el 15 de febrero del 2020, junto a una leyenda que decía: "Por favor, olvídate de mí"

El mensaje y la decoración han captado la atención siendo interpretados como una indirecta hacia Goo Hye Sun, quien causó revuelo con sus declaraciones para el programa “Night of Real Entertainment” de SBS.

En la mencionada entrevista la actriz de “Boys over flowers” expresa que se sintió traicionada por su esposo cuando le propuso divorciarse, y comenzó a odiarlo por ello.

Goo Hye Sun declaró no ha podido contactarse con Ahn Jae Hyun durante el proceso de divorcio

No obstante, reconoce que manejo mal la situación al exponer en Instagram las fricciones de su matrimonio con quien fuera su coprotagonista en el Kdrama “Blood”.

“No tengo a nadie en quien confiar, así que terminé confiando en el público. Me siento avergonzada por eso y siento que fue infantil”.

De igual forma, el filtro de gato utilizado por Ahn Jae Hyun recuerdan a la polémica que se desató en torno a su mascota ‘Ahnjoo / Anju’, y del cual Ku Hye Sun se valió para negarse a firmar el divorcio alegando que el actor debía dejarlo al felino con ella, porque él era incapaz de cuidarlo.

“Anju está más apegado a mí. El tipo que nunca le dio de comer, ni limpió su caca. Pero, después de anunciar el divorcio se llevó al gato. No puedo divorciarme así”, escribió la actriz el pasado 3 de setiembre del 2019.

Ahn Jae Hyun responde a netizen

Uno de los primeros comentarios en el post del actor coreano decía: "F ** k no. No puedo olvidarme de un chico guapo. No puedo perderte".

Ahn Jae Hyun respondió pidiéndole al internauta que se modere: "Sé cortés".

Ahn Jae Hyun le respondió a un internautas pidiéndole que sea amable en sus comentarios.

Las reacciones al post de Ahn Jae Hyun

Las interpretaciones a la publicación no se han hecho esperar y buena parte de sus seguidores le expresaron su apoyo, pidiéndole que se mantenga saludable evitando los pensamientos negativos que lo conduzcan a una depresión, situación a la que sería propenso según reveló alguna vez Goo Hye Sun.

“No le está diciendo a sus fanáticos que se olviden de él, le está pidiendo a su esposa sociópata que lo olvide y siga adelante. Como su admirador, le deseo lo mejor, buena salud, fuerza y ​​felicidad”, expresó un seguidor en el foro de AllKpop.

“Es un hecho bien conocido que sufre de depresión según lo mencionado por su futura ex esposa. Ni siquiera soy fanático de él, pero puedo simpatizar con él, ya que por todo lo que he leído, la esposa y sus fanáticos son completamente tóxicos. Espero que recupere su salud y libertad de ella pronto”, señaló otro internauta.

En foros de Internet, como el de AllKpop, los internautas expresaron su temor de que Ahn Jae Hyun pueda caer en depresión.

La reacción de Goo Hye Sun

Con el transcurso de las horas desde que fuera publicado el post crece la expectativa por saber cuál sería la respuesta o reacción de Koo Hye Sun (otra variante en la escritura de su nombre).

Hasta el momento se sabe que la actriz viajó a inicios del año a Londres, Inglaterra para continuar con sus estudios y por San Valentín publicó un video junto a sus compañeros de clase.

En el clip la recordada “Jandi” se muestra alegre y despreocupada, situación que tranquiliza a sus admiradores.