El portal asiático Sohu, el más importante proveedor de noticias de China, publicó un revelador informe sobre los planes de matrimonio de la actriz surcoreana Song Hye Kyo.

El artículo publicado originalmente el 6 de febrero, cita a una fuente cercana a la actriz que brindó detalles del novio, indicando que resulta muy por encima de Song Joong Ki.

“Es un hombre rico Hong Kong con más de una docena de compañías bajo su nombre. Su patrimonio neto ya ha superado los 10 mil millones”.

El informe de Sohu ha sido replicado rápidamente en diversos portales chinos y vietnamitas, pero muy poco en medios coreanos, quienes (según lo comentan internautas en redes sociales) intentan evitar dañar más la imagen de Song Hye Kyo, una de las principales actrices de la ola Hallyu.

El portal chino Sohu presentó un informen titulado "Song Hye Kyo está a punto de casarse, su belleza y estatus están muy por delante de Song Joong Ki".

Los rumores sobre Song Hye Kyo

Meses antes de que se conociera la noticia del divorcio de la pareja Song-Song, fueron los medios chinos quienes brindaron las primeras señales de problemas en el matrimonio, al notar que la actriz había asistido a varios eventos en ese país sin su anillo de bodas.

Los medios chinos prestaron atención a que Song Hye Kyo apareció primero sin su anillo de bodas, y posteriormente también lo hizo Song Joong Ki.

Incluso especularon con que Song Hye Kyo tendría un ‘patrocinador’ en China, que habría influido para que ella protagonice importantes campañas publicitarias.

Días después de anunciar su divorcio Song Hye Kyo regresó a China para continuar con sus promociones como imagen de la marca de belleza Sulwhasoo.

La razón del divorcio de Song Hye Kyo y Song Joong Ki

Semanas después de conocerse la noticia del divorcio de la pareja dorada de Corea del Sur, el portal QQ presentó un informe indicando que la separación estaría ligada a las propiedades que la actriz poseía en Hong Kong, que habrían sido adquiridas con ayuda de un misterioso hombre.

“Song Hye Kyo tiene a alguien que la cuida en Hong Kong, incluso, este hombre secreto también le dio innumerables bienes inmuebles valiosos aquí”, explicó la página QQ, quien además señala que la intención de vender estas propiedades sin hacer partícipe a Song Joong Ki, habría molestado al actor.

El periódico hongkonés QQ informó en 2019, que Song Hye Kyo era cortejada por un poderoso empresario chino.

La agencia de Song Hye Kyo

El portal vietnamita Ttvn.Toquoc señala que intentó establecer una comunicación con United Artists Agency, compañía que representa a la protagonista de “Descendants of the Sun”, para corroborar la información de Sohu, no obstante, esta evitó hacer un pronunciamiento oficial al respecto.