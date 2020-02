MONSTA X anuncia el próximo regreso de Jooheon [FOTOS y VIDEOS]

MONSTA X realizó dos grandes presentes para MONBEBE por el “Día de San Valentín”: el lanzamiento de “All About Luv”, su nuevo álbum y el primero en la historia del Kpop en ser cantado completamente en inglés, y el anuncio del regreso del rapero Jooheon.

El 14 de febrero a las 00:00 horas el famoso grupo liberó su más reciente disco, el mismo que marca un hito en la historia de su género musical y que actualmente se encuentra ocupando lugares privilegiados en las plataformas coreanas y en las internacionales.

Ese mismo día, la revista People presentó una entrevista que realizó al grupo. En esta, además de compartir sus pensamientos sobre “All About Luv”, los idols brindaron una actualización sobre la salud de Joohoney (por su nombre artístico), quien desde las primeras semanas de enero se encuentra en receso debido a síntomas de ansiedad.

Jooheon de MONSTA presenta problemas en su salud por lo que ha cancelado su asistencia a los GDA 2020.

El encargado de dar la noticia a MONBEBE fue el maknae I.M: “Él va a estar de gira. Se está cuidando a sí mismo”.

Aunque no ha sido un comunicado oficial ni se afirmó si regresaría antes del tour, al inicio (junio de este año) o durante este, el fandom ha celebrado que el integrante de 25 años esté concentrándose en su recuperación.

Esto se ha sumado a otro hecho importante que viene junto a “All About Luv”: la presencia de Wonho. Si bien el ex integrante por el que MONBEBE sigue luchando a través de las redes sociales no aparece en las fotos promocionales, su nombre verdadero figura dentro de los créditos de las canciones, al igual que su voz puede ser escuchada.

Wonho MONSTA X All About Luv

Con respecto a lo mencionado por MONSTA X sobre su nuevo álbum en la entrevista para People: “Se trata del amor y hay muchas maneras de expresar el amor”, señaló nuevamente el maknae I.M.

MONSTA X PEOPLE

Como se mencionó, “All About Luv” fue lanzado el 14 de febrero a las 00:00 horas. Además de contar con sus lanzamientos previos “SOMEONE’S SOMEONE”, “LOVE U”, “MIDDLE OF THE NIGHT” “WHO DO YOU LOVE?" (feat. French Montana) y una versión remix de esta junto a will.i.am de Black Eyed Peas, presenta 6 temas inéditos.

Estos son: “HAPPY WITHOUT ME”, “GOT MY NUMBER”, “SHE’S THE ONE”, “YOU CAN’T HOLD MY HEART” y “BESIDE U”.

La última mencionada es una colaboración junto a “Mr. Worldwide” Pitbull.