Jang Dong Gun y Go So Young, la otrora poderosa pareja del entretenimiento coreano (KBiz), han visto seriamente dañada su salud tras la conmoción y el estrés que surgió por la revelación de las conversaciones privadas de Joo Jin Mo.

Los mensajes que intercambiaron el actor de “200 Pounds Beauty” y el protagonista del Kdrama “All about Eve” vía Kakao Talk revelaron que ambos junto a otras estrellas asiáticas serían asiduos a requerir los servicios sexuales de prostitutas menores de edad.

PUEDES VER Divorcio de Song Joong Ki y Song Hye Kyo vinculado a escándalo sexual de Jang Dong Gun

En los supuestos mensajes entre Jang Dong Gun y Joo Jin Mo, el primero habría declarado su favoritismo por tener encuentros con chicas de 19 años.

En ese contexto, el periodista Kim Young Ho se refirió a la debacle en la salud de Jang Dong Gun, actor de “Arthdal Chronicles”, tras la polémica surgida.

"La transmisión de hoy no será nada agradable. Go So Young está sufriendo mucho daño. Jang Dong Gun también experimentó mucha presión. No podía dormir y tuvo que usar medicamentos ", reveló el comunicador en el programa de YouTube “Instituto Garo Sero”, el pasado 2 de febrero.

PUEDES VER Hyun Bin también estaría involucrado en el escándalo sexual de Jang Dong Gun y Joo Jin Moo

La situación de Go So Young

A inicios de enero cuando estalló el escándalo la pareja decidió guardar silencio y hacer un viaje de vacaciones a Hawái.

Sin embargo, un par de días después Jang Dong Gun regresó solo a Corea del Sur y los rumores de un posible divorcio comenzaron a circular.

Jang Dong Gun y Go So Young viajaron a Hawai cuando estalló el escándalo de las conversaciones filtradas de Joo Jin Mo.

Semanas después y tras regresar discretamente a su país, Go So Young evitó cualquier tipo de exposición y apariciones en público.

Sin embargo, a inicios del mes una fotografía de la actriz se hizo viral en Instagram. La imagen en cuestión fue publicada inicialmente en el perfil de su estilista y causó conmoción por el desmejorado aspecto de la protagonista del dorama “Ms. Perfect”.

Según los internautas y seguidores de Go So Young, el cabello de la actriz se veía deslucido y hasta con signos de calvicie.

Go So Young apareció en una peluquería después del escándalo sexual de su esposo Jang Dong Gun. Fuente: Instagram, 3 de febrero 2020.

PUEDES VER Jang Dong Gun exhibe triángulo amoroso entre Song Hye Kyo, Bi Rain y Hyun Bin

A pesar de ello, fueron más los comentarios negativos hacía la actriz tachándola de frívola por evitar pronunciarse sobre el escándalo que rodea a su esposo y padre de sus dos hijos, Jang Dong Gun.

Por otro lado, el panel del Instituto Garo Sero también comentó que la línea de ropa de la actriz “KOSOYOUNG” también se vio afectado en las ventas por lo que tuvieron que recurrir a sus inversores.