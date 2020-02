Hyun Bin: el antes y después del actor de “Crash Landing on You” [FOTOS y VIDEOS]

El exitoso actor de doramas Hyun Bin cambió mucho con el transcurso de los años y logró conseguir el look perfecto.

El protagonista de “Crash Landing on You” es uno de los actores más populares en Asia y su éxito como actor lo han llevado a convertirse en imagen de grandes marcas, sin embargo una estrella no nace de un día para el otro.

A través de los años, Hyun Bin fue buscando un estilo diferente hasta que lo consiguió y para ratificar esta teoría miles de fans alrededor del mundo consideran al actor de doramas como uno de los más bellos de Asia en la actualidad.

Si nos remontamos a “Mi adorable Sam Soon” (2005), donde obtuvo uno de sus primeros protagónicos el actor lucía totalmente diferente, una contextura más delgada y el cabello lo llevaba al estilo “erizo”.

Hyun Bin

Y si avanzamos hasta el 2010, específicamente cuando hizo de Kim Joo Won en el dorama “Secret Garden”, notamos que Hyun Bin optó por dominar su lacia melena con un corte de costado.

Hyun Bin

Ya en 2015, luego de casi cinco años de no verlo en un dorama como protagonista, el actor luce un look más ordenado dándose la oportunidad de lucirse con el cabello corto y un cepillado hacia atrás para “Hyde Jekyll, Me”.

Hyun Bin

Actualmente, Hyun Bin luce uno de sus mejores estilos en “Crash Landing on You” donde dejó los estilos bien marcados para lucir uno más natural.

Hyun Bin

Hyun Bin ha realizando cerca de 12 doramas y 13 películas. Además posee más de 17 premios como actor y también puede presumir de sus dotes como cantante al haber grabado temas para “Secret Garden” y “Frien, Our Legend”.