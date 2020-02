San Valentin: los solteros más codiciados del entretenimiento coreano

Son talentosos, atractivos y reconocidos en la industria coreana. Estas celebridades han conquistado corazones con los doramas que han protagonizado.

El público los conoce por su trayectoria profesional y también sigue de cerca su vida amorosa. Parecen que todavía no han encontrado a la indicada para compartir su vida pues a diferencia de otros actores coreanos, ellos aún permanecen solteros.

Lee Min Ho (32)

El protagonista de la novela Boys Over Flowers y Los Herederos. Lee Min Ho es uno de los actores coreanos más célebres de su generación. Por su popularidad fue elegido como promotor del turismo en Corea del Sur.

Lee Min Ho, de 32 años, revela su increíble encanto visual para Dazed Korea.

Choi Siwon (33)

Siwon ha robado corazones por su desempeño como actor y como integrante de Super Junior. Es uno de los idols más atractivos de su generación. A sus 33 años, no ha revelado ninguna relación pública.

Como actor de dramas, los fans lo recuerdan por su carismático papel en She was Pretty. Además, los fans lo llaman ‘San Siwon’ debido a su compromiso con las causas benéficas de UNICEF.

Choi Siwon es considerado uno de los artistas más completos de Super Junior.

Lee Dong Wook (38)

Él es el ‘ángel de la muerte’ de Goblin. Lee Dong Wook es uno de los actores más talentosos y versátiles de la industria. Ha trabajado en dramas de suspenso, thriller y también en la comedia romántica, como el Kdrama “Touch your Heart”.

Lee Dong Wook es un actor y modelo surcoreano.

Hyun Bin (37)

Aunque lo han vinculado sentimentalmente con muchas actrices -incluyendo su compañera en Crash Landing on You-, Hyun Bin sigue soltero y sin compromiso. Este actor es conocido por su papel en Mi Adorable Sam Soon (2005).

En el 2009 conoció a Song Hye Kyo y comenzaron a salir juntos; sin embargo, su relación se acabó en el 2011. En el 2016 comenzó otra relación con la actriz Kang So Ra, pero ello se terminó en un año.

Hyun Bin es considerado una de las estrellas coreanas con mejor apariencia física.

Gong Yoo (40)

Gong Yoo es el actor con más ingresos por publicidad de Corea del Sur. El dorama Goblin afianzó su popularidad y también cautivó corazones con su rol de héroe trágico. Aquí nació su amistad estilo ‘bromance’ con Lee Dong Wook.

Desde muy joven, su carrera se perfilaba para las grandes ligas. Protagonizó “El príncipe del café”, uno de los dramas más vistos en Corea del Sur durante el 2007.

Gong Yoo Instagram

Song Seung Heon (43)

Song Seung Heon fue el personaje principal de “Otoño en mi corazón”, historia de romance cuya popularidad alcanzó a países de América Latina. Sus dramas más recientes incluyen “Black”, que está en Netflix, y “The Great Show”.

Mantuvo varios romances con actrices y celebridades: con Choi Ji Woo (1995-2000), Sung Yuri (2000) y Liu Yi Fei con quien estuvo en una relación desde el 2015, pero terminaron en el 2018.