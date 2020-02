Lee Min Jung, una de las actrices más importantes de la industria del entretenimiento de Corea del Sur, KBiz, cumple 37 años e inicia el 2020 con el nuevo Kdrama "I Have Been There Once” (título temporal), en el que compartirá roles con Oh Yoon Ah y Lee Sang Yeob.

La actriz coreana nacida el 16 de febrero de 1982 participó el 13 de este mes en la lectura de guion de la nueva producción de KBS2, cuya trama busca desarrollar de forma cálida y agradable el camino hacia la búsqueda de la felicidad de padres e hijos en medio de un divorcio, según reseña el portal coreano MK.

El nuevo dorama de Lee Min Jung

“I Have Been There Once” resulta ser una continuación del dorama “Beautiful Love, Wonderful Life” que se emitió en setiembre del 2019, teniendo como protagónicos a Seol In Ah, Kim Jae Young, Jo Yoon Hee, Yoon Park y Oh Min Suk.

Se espera que esta nueva producción alcance el mismo éxito que su predecesora, teniendo como trío principal a Oh Yoon Ah como Song Ga Hee, Lee Min Jung en el papel de Song Na Hee y Lee Sang Yeob es Yoon Gyoo Jin.

El drama coreano dirigido por Lee Jae Sang (director de “My Father is Strange” del 2017 y “Lovers of Music” del 2014) será estrenado el 21 de marzo de este año.

El 13 de febrero del 2020 se realizó la primera lectura de guion del dorama "I Have Been There Once" protagonizado por Lee Min Jung.

Biografía de Lee Min Jung

La actriz y modelo inició su carrera en el cine con la película “Someone Special” del 2004. No obstante, empezó a cobrar relevancia tras participar en el éxito internacional “Boys Over Flowers”, con el papel secundario de Ha Jae Kyung, prometida de Gu Jun Pyo, personaje principal interpretado por Lee Min Ho.

Lee Min Jung y Lee Min Ho en una escena del dorama "Boys Over Flowers".

Luego de ello participó en otras producciones como “Smile, You” (SBS, 2009), Midas (SBS, 2011) y “All About My Romance” (SBS, 2013).

"Cunning Single Lady" del 2014, fue el primer dorama protagonizado por Lee Min Jung después de su boda con Lee Byung Hun, en 2013.

En 2013, su nombre acaparó titulares al anunciar su boda con Lee Byung Hun, uno de los principales actores de la ola Hallyu. La relación causó sensación por la diferencia de 12 años de edad entre ellos.

En 2015, dieron la bienvenida a su primer hijo, Lee Joon Hoo.

LeeMin Jung y Lee Byung Hun se casaron en 2013 y después de un año de citas.

Lee Min Jung traicionada por Lee Byung Hun

El matrimonio de la pareja se tambaleó en agosto del 2014, cuando explotó el escándalo de extorsión e infidelidad de Lee Byung Hun, con las aspirantes a actrices y modelos Da Hee y Lee Ji Yeon.

El actor salió a pedir disculpas por haber mantenido aventuras amorosas mientras su esposa se encontraba gestando.

Después de un largo juicio, Lee Byung Hun ganó el juicio contra Da Hee y Lee Ji Yeon por intentar chantajearlo y ambas fueron encarceladas.

Después de meses de batallas legales, la la modelo Lee Ji Yeon y Dahee de GLAM fueron condenadas a 3 años de cárcel por chantajear a Lee Byung Hun.

Mientras tanto se informó que Lee Min Jung viajó a Francia para evitar el escrutinio público.

Varios meses después, en una entrevista por correo electrónico con The Straits Times, Lee Byung Hun declaró sobre cómo lucho para mantener su matrimonio con Lee Min Jung: “Cada relación tiene problemas, pero no los desecha cuando no está funcionando. Lo arreglas, tal como todos solían arreglar sus teléfonos y televisores. En estos días, la gente simplemente los tira y compra otros nuevos".