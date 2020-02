La ex integrante de 2NE1, Sandara Park, debutará como actriz de musicales a través de una adaptación para el referido género del dorama “Oh Hae Young Again” (2016) de la tvN.

La buena noticia para Blackjack, fandom del disuelto grupo Kpop, fue compartida recientemente por la YG Entertainment, agencia de la idol de 35 años.

Sandara Park, ex integrante de 2NE1, incursionará como actriz de musicales.

Al respecto, la ex vocalista y centro “visual” de 2NE1 expresó: “Estoy acostumbrada a estar sobre el escenario, pero un musical y un concierto son diferentes, así que esto es nuevo. Nunca he hecho algo así antes, así que estoy muy emocionada. La primera vez siempre es un recuerdo especial para la gente, y creo que esta lo será para mí. Es como empezar un primer amor de nuevo”.

Después de la disolución de su grupo, considerado uno de los mejores de todos los tiempos en cuanto a Kpop se trata, Dara decidió permanecer en la YG e impulsar con esta su otro oficio: la actuación, campo en el que estaba inmersa desde antes de su debut en 2NE1.

El contrato de 2NE1 venció en diciembre del 2016, pero se despidieron oficialmente de sus fans en enero del 2017. Imagen perteneciente a su último MV "GOODBYE".

Un dato a tener en cuenta es que Sandara no actúa en doramas desde el 2016 ni en películas desde el 2018, por lo que su debut como actriz del musical “Oh Hae Young Again” será su retorno de una larga pausa que tenía preocupado a Blackjack.

Con respecto a “Oh Hae Young Again”: hasta el momento se sabe que será una adaptación del dorama homónimo de tvN, el cual giraba en torno a dos mujeres que se enamoran de la misma persona y de un hombre que puede ver el futuro.

Además, se estrenará en marzo en la Universidad de Seokyung en Daehakno en Seúl, Corea del Sur.