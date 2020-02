Song Hye Kyo cambia de look tras escándalo de triángulo amoroso

Los polémicos chats filtrados de los actores Jang Dong Gun y Joo Ji Mo que llevaron a que se levantaran acusaciones en su contra en torno a contratos de escorts menores de edad, llegaron a involucrar a tres de las más grandes de Corea del Sur: Song Hye Kyo, Hyun Bin y Rain.

Aunque los mencionados no se encuentran relacionados el escándalo sexual, su imagen se ha visto afectada pues, según la conversación de la estrella del dorama “Todo sobre Eva” (2000), habrían sostenido un triángulo amoroso durante los primeros años de la década del 2010.

La actriz coreana Song Hye Kyo habría mantenido un triángulo amoroso con Bi Rain y Hyun Bin.

Si bien tras casi un mes de la polémica, la actriz de “Descendents of the Sun” (dorama que protagonizó en 2016 junto a su ahora ex esposo Song Joong Ki) ha realizado algunas apariciones a través de las redes sociales que no han estado exentas de las críticas, no es sino hasta el 14 de febrero en el que retomó con fuerza su carrera al formar parte de una campaña para Sina Entertainment en donde se le puede apreciar totalmente renovada.

Cabello rizado y esponjoso y un maquillaje ligero acompañados de un vestuario casual dieron a estrella coreana que está a punto de cumplir 40 años una imagen juvenil y refrescante, tal como han venido señalando los internautas que hacen uso del citado portal chino.

Cabe resalta que algunos usuarios han señalado que además de verse mejor, reaparecer oficialmente a través de Sina es una buena elección de esta estrella, ya que el sitio es el más popular de China, país en el que goza de tanta popularidad como en su natal Corea del Sur.

A continuación, algunas de las imágenes que pertenecen a la sesión en que Song Hye Kyo muestra su cambio de look. Las demás fotos pueden ser apreciadas en la galería que se encuentra en la parte superior.

