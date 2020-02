Ranking de 14 canciones de Kpop para celebrar el Día de San Valentín [VIDEOS]

El Día del Amor y la Amistad es una oportunidad ideal para escuchar estas canciones de Kpop que hablan de romance, en las voces de muy buenos cantantes.

Esta playlist incluye temas de MONSTA X, BTS, EXO, IU y están disponibles en Spotify para escucharlos no solo en San Valentín, sino cuando quieras vivir el sentimiento de estar enamorado o enamorada.

BTS Jungkook: Euphoria

“Toma mis manos ahora, tú eres la causa de mi euforia”

Jungkook y RM co-escribieron esta canción y la convirtieron en el soundtrack de los soñadores. Recrea la sensación indescriptible de alegría que causa la llegada de esa persona especial a la vida de uno. La canción también apareció en la serie homónima de HBO.

AKMU: I Love You

La canción del dueto de hermanos Lee Chanhyuk y Lee Soohyun de AKMU es una oda al primer amor y a las mariposas en el estómago.

El delicado timbre vocal de Soohyun, quien es reconocida como una de las mejores voces del K-pop, conquista el corazón de sus oyentes con estas tiernas letras: “en los días que te veo, incluso si no es una cita, mi corazón se acelera”.

Super Junior: No Other

“Desde la primera vez que te conocí te he amado con todo mi ser. Todavía hay más días para estar junto a ti" canta Kyuhyun. Este es un tema clásico del 2010, interpretado por Super Junior, con versos perfectos para hacer una confesión de amor este 14 de febrero.

Suzy y Baekhyun: Dream

Uno de los duetos más sorprendentes del Kpop: Baekhyun de EXO y Suzy, ‘el primer amor de la nación’. Esta melodía de jazz muestra la historia de amor que nace entre dos personajes. Ambos, tímidamente, tratan de acercarse y conocerse.

“Eres como un sueño tan dulce, un sueño que hace que quiera volver a dormir”, cantan el uno al otro.

TWICE: Feel Special

Uno de los hits del 2019 es también una excelente canción para dedicar este San Valentin, sobre todo si se es afortunado de tener a alguien al lado que valore todos los aspectos de la persona.

Las chicas de TWICE hablan de un amor que construye al otro. Además, el destinatario de estos versos no necesariamente es una pareja, también puedes dedicarlo a esas amistades que te “hacen sentir especial”.

BTS: Butterfly

Este tema de BTS es una nostálgica balada del 2015 parte del álbum The Most Beautiful Moment in Life 2. La canción expresa las emociones de alguien que vive el inicio del amor y halaga la belleza del otro, pero a la vez experimenta el miedo a perderlo.

La alegoría de la mariposa pretende expresar la fragilidad del momento que los vocalistas no quieren que termine.

IU: Through the Night

“Como puedo ser tan afortunada, haberte conocido es una bendición”

Si hablamos de historias de amor, IU es la cantantautora por excelencia. El tema “Through The Night” es una recopilación de recuerdos.

Tal vez, te sientas identificado o identificada con la canción si sientes que no puedes expresar con palabras todas tus emociones. Aquellos que suelen escribir diarios o cartas podrán sentirse reflejados en la interpretación de la artista.

SHINee: Stand by Me

“A medida que mi corazón se vuelve más cercano al tuyo, el mundo se vuelve más hermoso”.

Para los fans de doramas, esta canción es un clásico. Se trata de uno de los OST de “Boys Over Flowers” interpretado por los chicos de SHINee.

La melodía refrescante de Stand by Me acompañó el romance de los personajes encarnados por Lee Min Ho y Go Hye Sun.

MONSTA X: She’s the One

“Ella es la que me llena de emociones, podría escribir un millón de canciones pero sé que no es suficiente”

Este San Valentín, el grupo MONSTA X decidió regalarle a sus fans un álbum completo en inglés. Una de sus nuevas canciones es She’s the One, que revela a un hombre enamorado que intenta confesar sus sentimientos.

EXO: For Life

En la discografía de EXO, sus canciones de invierno ocupan un lugar especial. “For Life” es una de esas baladas donde se expone la fortaleza vocal y melódica del grupo de K-pop además de una lírica romántica.

“Incluso mil palabras no son suficientes para decirlo. Incluso si naciera de nuevo, tienes que ser tu”, son versos que puedes enviarle a la persona que amas para decirle que te gustaría compartir tu vida con él o ella.

SNSD Taeyeon: U R (You are)

Esta canción de amor debe estar en tu playlist por San Valentín. Si recientemente comenzaste una relación, podrás identificarte con la letra que interpreta Taeyeon en esta balada.

“Eres tú, estás a mi lado. Estás en mi corazón”, canta la integrante de SNSD acompañada por un suave piano.

SEVENTEEN: Pretty You

La energía de SEVENTEEN en uno de sus primeros title tracks es lo que alegrará aún más el día de los enamorados. El tema central de Pretty You es una declaración de amor. ¿Cuál será la respuesta final que me dará?, se preguntan los 13 chicos.

Winner: Really Really

No podía faltar en esta lista uno de los hits del 2017. “Really Really” de Winner también es una confesión amorosa, pero que invita a bailar con su ritmo tropical.

“Realmente me gustas”, es el pegajoso coro que se hizo tendencia entre las parejas de Corea del Sur y que podría regresar con fuerza el 14 de febrero.

EXO Chen: Hold You Tight

Este tema y la letra que describe la belleza de un abrazo forma parte del segundo mini album del vocalista de EXO que pronto contraerá matrimonio.

La ternura de los pequeños detalles y lo cotidiano. Disfrutarás esta canción si la escuchas al aire libre y es perfecta para dedicársela a quien amas. “¿Cómo no abrazarte si eres así?”

El K-pop, al ser una industria tan variada, tiene géneros y temas para escuchar en diferentes ocasiones. En el Día del Amor y la Amistad, disfruta estas canciones y quizá, puedas extraer algunas de sus letras para sorprender a tu persona favorita.