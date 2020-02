12 bodas de actores coreanos que se enamoraron en el set de doramas

Es 14 de febrero y muchas personas se encuentran celebrando el Día de San Valentín.

Con motivo de esta fecha especial que tiene como protagonista principal al amor te presentamos las parejas de actores coreanos que se conocieron en el set de doramas, se enamoraron y concretaron su unión en algunas de las bodas más famosas que ha tenido el mundo del KBiz (entretenimiento de Corea del Sur).

Han Ga In y Yeon Jung Hoon

Han Ga In y Yeong Jung Hoon se conocieron en las grabaciones del dorama “Yellow Handkerchief” (2003) de la KBS1. Los famosos actores se casaron el 2015. Actualmente tienen dos hijos.

Ji Sung y Lee Bo Young

Interpretaron a los prometidos del dorama “Save the Last Dance for Me” (2004). Se enamoraron en la vida mientras grababan, pero no fue hasta el 2007 en que se hizo pública su relación. Tras 6 años de noviazgo, se casaron en 2013 y actualmente tiene dos hijos.

So Yi Hyun e In Gyo Jin

Se conocieron en 208, gracias a "Aja’s Older Sister, Minja” (2008). Anunciaron su noviazgo en abril del 2014 y se casaron en octubre de ese mismo. La pareja tiene dos hijas.

Eugene y Ki Tae Young

La ex idol Kpop Eugene y Ki Tae Young protagonizaron "Creating Destiny“ (2009). Se casaron en 2011 y actualmente tiene dos hijas.

Lee Chun Hee y Jun Hye Jin

Se conocieron a través de la comedia romántica “Smile, You” (2009). Se casaron en marzo del 2011. Su primera y única hija nació tres meses después.

Park Si Eun y Jin Tae Hyun

Los actores Shin Yi Young y Choi Won Young tuvieron su primer acercamiento en “Pure Pumpkin Flower” (2010). Después de 5 años de noviazgo, se casaron en julio del 2015. En octubre del 2019 se convirtieron en padres tras adoptar a una niña que conocieron durante un voluntariado en un orfanato.

Ryu Soo Young y Park Ha Sun

Trabajaron juntos por primera vez en “Two Weeks” (2013). En marzo del 2015 anunciaron su noviazgo, se casaron en enero del 2017 y en agosto de ese mismo año tuvieron su primera y única hija hasta la fecha.

Shim Yi Young y Choi Won Young

Interpretaron a una pareja casada en “A Hundred Year’s Inheritance” (2013). Se enamoraron durante el rodaje y se casaron en febrero del 2014, cuando la actriz tenía 5 meses de embarazo. Su primera hija nació en junio de ese mismo año y la segunda, en 2017.

Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun

Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun se conocieron en el set del dorama “Blood” (2015). Su romance se hizo público en marzo del 2016 debido a un informe especial de Dispatch y tan sólo un mes después se casaron en una ceremonia privada.

La unión de estas celebridades no duró mucho. Desde agosto del año se encuentran sumergidos en un escandaloso proceso de divorcio que ha afectado su popularidad ante el público.

Cha Ye Ryun y Joo Sang Wook

Los actores coreanos Cha Ye Ryun y Joo Sang Wook trabajaron juntos por primera vez en “Brilliant Seduction” (2016). Anunciaron su noviazgo ese mismo año y su boda se realizó en mayo del 2017. Tienen una hija de 2 años.

Lee Sang Woo y Kim So Yeon

Se conocieron en le set de la comedia familiar “Happy Home” (2016). Tras un año de noviazgo, tuvieron su boda en junio del 2017.

Song Hye Kyo y Song Joong Ki 2016

Song Hye Kyo y Song Joong Ki se convirtieron en la pareja más querida de los doramas gracias a la que interpretaron en “Descendants of the Sun” (2016). Su romance ficcional se hizo realidad y la famosa pareja “Song-Song” se casó en octubre del 2017. Su unión fue considerada la boda de la década en el mundo del entretenimiento de Corea del Sur.

Sin embargo, debido a diferencias de personalidades, se divorciaron en julio del 2019.