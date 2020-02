Para este Día de San Valentín te recomendamos dedicar canciones de Kpop, aquellas que harán suspirar a tu novio, novia y, por qué no a aquella persona que te gusta.

Tenemos para todos los gustos, desde BTS, Super Junior, TWICE, Jay Park hasta algunos éxitos de algunos idols como solistas. A continuación, te presentamos una lista de 14 canciones para enviarle a tu alma gemela:

14. SEVENTEEN

“Pretty U” de Seventeen es uno de los temas más románticos que tiene Seventeen para el Día de San Valentín.

“Apareciste mágicamente el día menos pensado, tomaste mi corazón y atrajiste mi mirada (...) No puedo ver a nadie más que a ti”.

13. 2PM

“Thank you” de 2PM

“No hay palabras suficientes. No podía decir nada. Estaba tan agradecido”.

“¿Por qué me quieres? ¿Por qué me escogiste entre tanta gente? Lo que puedo hacer por ti no es mucho. Así que hice esta canción para ti”

12. CNBLUE

“My miracle” de CNBLUE

“Tú eres un milagro para mi, un milagro para mi. Tú viniste a mi frío y cerrado corazón, mi amor. (...) Este amor esta creciendo en mi desértico corazón”.

11. BIG BANG

“Make Love” de BIG BANG

“Siempre te veo cuando cierro mis ojos, estas en mi pensamiento. Por eso tÚ no puedes ver que te necesito aquí conmigo, cerca de mí”.

10. K.WILL

“Day 1” de K.Will

“Me estoy volviendo loco pensando en ti”

9. INFINITE

“Last Romeo" de INFINITE

“Eres tan deslumbrante que absorbes toda la oscuridad de este mundo. Esa luz que reflejas me impide ver. La oscuridad pierde su poder frente a ti. Solo te necesito a ti”.

8. SUPER JUNIOR

“Marry U” de Super Junior

“Mi amada princesa quédate conmigo, incluso si nos volvemos ancianos. Reiremos y seguiremos viviendo juntos, ¿te casarías conmigo?”

7. Jungkook de BTS

“EUPHORIA” de Jungkook de BTS

“Estoy tan feliz que no puedo respirar. Mi entorno se vuelve cada vez más transparente (...) Y voy hacia ese lugar que cada vez se pone más claro, toma mis manos ahora. Eres la causa de mi euforia”

6. GOT7

“Paradise" de GOT7

“Cuando me miras se siente tan bien. Me estás volviendo loco, nena”.

5. SUPER JUNIOR

“It’s you” de Super Junior

“No necesito otra persona, eres solamente tú. Incluso si lo preguntas una vez más, eres solamente tú”

4. EXO

“XOXO” de EXO

“En realidad,mi corazón es profundo,más profundo que el mar. Las palabras que realmente quiero decirte son: ‘Quédate conmigo’. Cuando me quedo dormido mientras pienso en ti”.

3. BLACKPINK

“Playing with fire” de BLACKPINK

“Este temblor que no se puede detener. Una y otra vez. Quiero lanzar todo mi mundo. A tu mundo”.

2. TWICE

"1 TO 10″ de TWICE

“Eres tan dulce. ¿Cómo es que eres tan perfecto? (...) Del uno al diez, estoy llena de tu amor”.

1. BTS

“Just One Day” de BTS

“Me gusta eso, tú largo, lacio cabello, tú cuello que me deja sin aliento cuanto te sujetas el cabello y las pequeñas mechas que caen”.