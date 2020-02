BTS: Idols son nominados en los Kids Choice Awards y la votación ya está abierta

Los fans de BTS podrían darle un premio más a su grupo de Kpop favorito. Esta vez, con sus votos en los Kids Choice Awards.

La premiación de Nickelodeon se realizará el 22 de marzo a las 7:30 pm (hora local).

Este año, los 'Bangtan Boys’ alcanzaron dos nominaciones en las categorías de Grupo Musical Favorito y Estrella Global Favorita de los KCA.

En la primera categoría, BTS compite con Fall Out Boys, Jonas Brothers, Maroon 5, Panic! At The Disco y The Chainsmokers.

BTS KCA kids choice

La segunda nominación los ubica como representantes de Asia y se enfrenta en votos con Dua Lipa (UK), J Balvin (América Latina), Rosalía (Europa), Sho Madjozi (Africa), Taylor Swift (América del Norte) y Tones and I (Australia)

La categoría internacional de los Kids Choice Awards escoge a un representante de cada región.

¿Cómo votar por BTS en los KCA 2020?

ARMY puede usar dos formas para enviar su apoyo al grupo de K-pop.

En primer lugar, la página de votos de los KCA 2020 a la que puedes ingresar aquí.

En este sitio web, se tiene que elegir un favorito en todas las categorías de forma obligatoria y tiene un máximo de 100 votos por día. No es necesaria la creación de una cuenta.

La segunda opción es Twitter. Deberá incluirse el hashtag de la premiación y añadir el del grupo a elección. Cada categoría tiene un formato distinto

La fórmula para Grupo Musical Favorito es #KCA + #VoteBTS + @BTS_twt (la etiqueta del grupo).

En cambio para Artista Global, usa estos hashtags en Twitter: #KCA + #VoteBTSGlobal + @BTS_twt

Mucha atención, porque estas dos fórmulas no se pueden combinar en un solo tuit, de acuerdo a la fanbase global BTS on the Charts.

BTS ya ganó la categoría internacional en el 2018 y es un gran candidato a repetir trofeo en los Kids Choice Awards 2020