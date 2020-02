BTS sigue rompiendo récords con su nuevo proyecto “Map of the Soul”. Esta vez se trata del anuncio de su gira mundial y la esperada venta de entradas.

Según Forbes, el grupo K-pop habría logrado sobrepasar la marca obtenida por las estrellas Ariana Grande y Taylor Swift en tan solo 72 horas desde la apertura oficial de los puntos de adquisición.

BTS: en tan solo 72 horas, el grupo logró una nueva marca en ventas.

Luego de que los tickets salieran a la venta la semana pasada, miles de ARMY se apresuraron para obtener un lugar dentro de uno de los conciertos del grupo.

Tanta fue la emoción, que el sitio web de compra de entradas StubHub compartió la gran hazaña, indicando que BTS habría sobrepasado el récord de grandes artistas, incluyendo a ambas estrellas femeninas.

Según la página, la venta de los tickets para la gira mundial del grupo Kpop habrían experimentado un exorbitante crecimiento del 560% en las primeras 72 horas, lo que logró vencer al tour “Sweetener” de Ariana Grande (378%) y a “Lover” de Taylor Swift (258%).

BTS: el nuevo tour 2020 está siendo un éxito total y ARMYs ya agotaron entradas en algunos países.

Gracias a esto, BTS se coronó como el artista con mayor porcentaje de ventas en StubHub durante el último mes, ganándole también a Billie Eilish, Post Malone, Elton John y My Chemical Romance.

Las estadísticas indican que la agrupación habría logrado vender hasta el momento casi el doble de entradas para su tour en comparación con todo el Super Bowl.

Se estima que ARMYs de más de 50 estados y 24 países se han unido para realizar la increíble hazaña, y serán capaces de disfrutar de la presentación de los artistas en vivo.

BTS: el tour "Map of the Soul" 2020 incluye países como Corea, Japón, Estados Unidos, Canadá, España y Alemania.

El año pasado, Forbes reveló que los Bangtan Boys habían representado la mayor cantidad de ventas en la plataforma de StubHub con su tour “Love Yourself”, logrando una increíble suma de más de 196 millones de dólares americanos.

BTS comenzará su tour mundial “Map of the Soul” el próximo mes de abril, e incluirá países como Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón, Alemania, España y Reino Unido, muchos de los cuales ya no cuentan con entradas disponibles.