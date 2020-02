Tras una larga espera, SuperM finalmente debutó en el escenario del popular programa estadounidense “Jimmy Kimmel Live!”.

El grupo integrado por estrellas de EXO, NCT, SHINee y WayV generó alboroto entre todos los fanáticos y asistentes del show con la energética performance en vivo de “Jopping” y la revelación de un nuevo título musical.

SuperM presentó "Jopping" y "Dangerous Woman" en “Jimmy Kimmel Live”

La noche del 11 de febrero, los siete integrantes fueron invitados especiales del show conducido por Jimmy Kimmel, quien los anunció como los primeros artistas K-pop en lograr el puesto número uno en las listas de Billboard por su single debut “Jopping”, que pertenece al mini álbum “SuperM”.

Previo a la transmisión, el anfitrión había compartido desde su cuenta de Twitter -junto al hashtag #WeAreTheFuture- un pequeño adelanto de los cantantes durante su preparación en el backstage del programa, generando gran expectativa entre el emocionado público.

SuperM abrió la noche con una icónica presentación de “Jopping”, sorprendiendo a la audiencia con sus voces en vivo y la enérgica coreografía.

Desde el público, los fanáticos alentaban a los artistas con diferentes lightsticks (palos de luz) pertenecientes a los grupos a quienes representa cada integrante.

Más adelante, Baekhyun, Kai, Taemin, Taeyong, Mark, Ten y Lucas se unieron para presentar su nueva canción “Dangerous Woman”, la cual no ha sido lanzada oficialmente hasta la fecha.

La participación de los artistas culminó con una ronda de aplausos, mientras que Baekhyun agradecía a los fanáticos. Tanto fue la emoción, que Jimmy Kimmel decidió compartir también algunas imágenes de “Jopping” en Twitter.

Recientemente, SuperM culminó con éxito sus presentaciones en Estados Unidos y en México, y se dirigirán a Europa para continuar con su primera gira mundial “We are The Future”.