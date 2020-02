Park Bo Young, conocida por protagonizar el popular dorama “Strong Woman Do Bong Soon” junto a Park Hyung Sik, ha decidido firmar con la agencia BH Entertainment.

La estrella formará parte de la compañía fundada por el actor coreano Lee Byun Hun, luego de haber trabajado bajo el sello de Fides Spatium durante los últimos 10 años de su carrera.

Según el reporte que realizó su nueva agencia el 11 de febrero KST, Park Bo Young habría firmado el nuevo contrato exclusivo para continuar con su exitosa carrera como actriz.

"Estamos muy felices de que Park Bo Young se nos una. Ella es una actriz que ha sido amada por el público gracias a su memorable actuación, y creemos que tiene mucho más que mostrar en el futuro. No vamos a dejar de apoyarla para que pueda realizar más actividades en el futuro", declararon los representantes de BH Entertainment.

La compañía es hogar de otros famosos actores coreanos, como el mismo Lee Byun Hun, Go Soo (“Heart Surgeons” - 2018), Lee Hee Joon (“Legend of the Blue Sea” - 2016) y Han Ga In (“Mistress” - 2018).

Doramas de Park Bo Young

Antes de firmar con BH Entertainment, la actriz realizó exitosos trabajos durante su tiempo junto a Fides Spatium. Bo Young regresó a las pantallas con la película “Don’t Click” (2012), y continuó con “Hot Young Bloods” (2014) y “A Werewolf Boy” (2012) antes de participar en el dorama “Oh My Ghost”, que se volvió todo un éxito en el 2015.

Park Bo Young protagonizó "Strong Woman Do Bong Soo" junto a Park Hyung Sik.

Gracias a su sobresaliente actuación, logró el papel protagónico en “Strong Woman Do Bong Soon” en el 2017, en el cual demostró tener una gran química con Park Hyung Sik. Su último dorama con la empresa fue “Abyss”, que fue transmitido en el 2019.