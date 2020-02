BLACKPINK presente en la película “A todos los chicos de los que me enamoré 2” [VIDEO]

El grupo BLACKPINK le pone ritmo a una de las cintas románticas más esperadas de esta temporada: “To All The Boys: P.S. I still love you”.

La secuela de la historia de amor entre Lara Jean y Peter se liberó en Netflix este 12 de febrero y se convirtió en lo más comentado en Twitter.

Además de las ocurrencias de Lara (interpretada por Lana Condor) mientras resuelve el triángulo amoroso que aparece en su vida, un detalle ha llamado la atención de los fans del K-pop.

Se trata de la canción “Kill This Love” de BLACKPINK, cuyas trompetas características aparecieron acompañando a la protagonista mientras ella se arregla el cabello y la ropa en su habitación.

Esto despertó buenas reacciones entre los fans de la película y sobre todo en los seguidores de las idols de Corea de Sur, que mencionaron el significado de empoderamiento y confianza que tiene la canción.

Fandom BLINK comenta la presencia de Kill This Love en escena de la película "Ps. Todavía te quiero"..

Esta no es la única interacción entre el mundo de Lara Jean con la vibrante energía de la música coreana. La actriz Lana Condor habló con las chicas de BLACKPINK antes del estreno de la cinta.

En entrevista con el medio Stylecaster, Condor -que tiene 8 millones de seguidores en Instagram- contó la conversación que tuvo por DM con las cantantes

“Me dijeron, ‘estamos orgullosas de lo que haces, somos grandes fans’; y yo les dije ‘soy la fan más grande de ustedes, chicas’. Ellas son muy lindas, todavía no lo puedo creer”.

“Kill This Love”, la canción que forma parte de la banda sonora oficial, se encuentra en la playlist de Spotify que ha creado Netflix con el nombre de la película “To All The Boys I’ve loved before”.

Playlist oficial de la cinta "To All The Boys"

El largometraje “A todos los chicos: PS. Todavía te quiero” está basado en un libro del mismo nombre y protagonizado por Lana Condor y Noah Centineo. Esta es la segunda parte de la historia y la tercera entrega ya está en producción.

Por otro lado, el grupo de K-pop BLACKPINK se alista para su próximo comeback; que debe realizarse antes de la mitad del 2020 según informó YG Entertainment.

Sinopsis de “A todos los chicos de los que me enamoré 2”

Luego de que Lara Jean y Peter se convirtieron en enamorados todos pensaron que sería color de rosa, pero no. Al parecer la protagonista de la cinta tendrá un nuevo pretendiente, quien logrará poner en duda el amor que siente por el personaje interpretado por Noah Centeno.