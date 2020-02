MONSTA X aparecerá como invitado en “The Kelly Clarkson Show” de la NBC para iniciar las promociones de su próximo álbum “All About Luv”, el primero en la historia del Kpop que será cantado completamente en inglés.

Siendo el primer invitado del género musical bandera de Corea del Sur en este programa y debido a su popularidad que crece exponencialmente, el grupo vienen generando mucha expectativa entre la audiencia norteamericana.

MONSTA X aparecerá en "The Kelly Clarkson Show" de la NBC.

Evidentemente, MONBEBE es el más contento con la participación del grupo, pues, como se sabe, “The Kelly Clarkson Show” presenta el formato ideal para que puedan interactuar con sus artistas preferidos. Entrevistas, preguntas participativas y más prometen hacer de este uno de los más significativos tanto para las afortunadas fans que estarán presentes el día de la grabación como las que podrán ver la trasmisión.

¿Cuándo aparecerá MONSTA X en “The Kelly Clarkson Show”?

MONSTA X aparecerá como invitado en el show de la famosa cantante Kelly Clarkson el día 13 de febrero del 2020. El programa comenzará a las 10:30 am, según la zona horaria de Estados Unidos.

¿Quiénes más estarán junto a MONSTA X?

Los idols de Corea del Sur contarán con la compañía del veterano músico neoyorkino Huey Lewis.

¿Quiénes pueden asistir a “The Kelly Clarkson Show” con MONSTA X?

Como es norma del programa, los asistentes son elegidos a través de un concurso en su página web oficial. Faltando dos días para la fecha, la convocatoria sigue abierta, por lo que miles de MONBEBE de la zona disputan un lugar en este show exclusivo.