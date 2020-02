Actriz Kwon Nara sufre descompensación en pleno rodaje de dorama y preocupa a fans [VIDEO]

La actriz Kwon Nara fue llevada de emergencia al hospital y recibir tratamiento luego de descompensarse en el set de grabaciones del dorama “Itaewon Class”.

El 11 de febrero, la también miembro de Hello Venus dijo sentirse mareada mientras revisaba su libreto en el lugar de rodaje del Kdrama del canal JTBC.

Kwon Nara en "Itaewon Class"

Pasaron unos minutos y Kwon Nara estuvo a punto de perder el conocimiento por lo que fue trasladada a un centro de salud cercano donde recibió atención de inmediato y se encuentra en plena recuperación.

Los fans de la idol de Kpop se mostraron muy preocupados por su salud y vienen iniciado cadenas de oración por su pronta recuperación.

“Recupérate pronto”, “Ojala no sea nada grave”, “Toma un descanso y regresa con fuerza”, “Me siento triste, pero sé que ella es valiente”, fueron algunos de los mensajes que recibió la artista de Hello Venus.

Kwon Nara en "Itaewon Class"

La empresa que representa a Kwon Nara declaró ante los medios y dijeron que la actriz está recuperándose satisfactoriamente, pero necesitará unos días más de descanso.

“Estoy dispuesta a volver al lugar de rodaje luego de recuperar mi estado de salud”, cita el medio coreano Hankyung sobre el mensaje que envió la actriz.

Como se sabe, Kwon Nara viene protagonizando el Kdrama “Itaewon Class” de la cadena JTBC y también es transmitido por Netflix.

Kwon Nara en "Itaewon Class"

La integrante de Hello Venus se ha convertido en una figura representativa en cuanto a producciones de doramas desde que debutó en 2013 con la producción “After School Luck or Not 2” y prueba de ello son los dos premios como mejor actriz que ganó en 2019.