Parasite: la trayectoria del reparto de actores que hace historia en los Oscar 2020

El cine coreano está en los ojos del mundo. Durante esta ceremonia de los Oscar 2020, “Parasite” es una de las películas que genera mayor expectativa.

La cinta llega a pelear sus seis nominaciones en los Premios de la Academia con 117 trofeos bajo la manga, los cuales fueron ganados en variedad de festivales incluyendo los Globos de Oro y BAFTAs.

Pero, además del guión y la cinematografía, la magia de la cinta está en su elenco. Un grupo de talentosos intérpretes que se llevó el premio a Mejor Cast votado por el Sindicato de Actores.

Park So Dam, Choi Woo Shik, Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong son artistas reconocidos en su país natal por su trayectoria actoral. Aquí compartimos parte de su filmografía.

Choi Woo Shik

Cho Wo Shik interpreta al hijo de la famila pobre en “Parasite”. El actor de 19 años ha trabajado anteriormente con el director Bong Joon Ho en la aclamada “Okja”. También estuvo en la película “Tren a Busan” donde interpretó a un joven integrante de un equipo de béisbol.

Choi Woo Shik

En cuanto a dramas, participó en “El príncipe de la azotea" junto a Yoochun de JYJ.

Otros fans de K-pop pueden haberlo reconocido por su aparición en los videos “Congratulations” y “You were beautiful” de la banda DAY6.

Park So Dam

La cómplice perfecta de “Parasite” también es uno de los rostros más populares del entretenimiento coreano. So Dam inició en el cine independiente y luego se abrió paso en la industria. Sus películas más conocidas son “The Silenced” y “The Priests”; en la última, interpretó a una estudiante poseída.

Park So Dam encarnó a una dama en apuros en el kdrama romántico "Cenicienta y los cuatro caballeros".

En cuanto a doramas, Park So Dam es conocida por su protagónico en “Cenicienta y los cuatro caballeros”, donde actuó junto a Ahn Jae Hyun (ex esposo de Go Hye Sun).

Song Kang Ho

El actor de 53 años es considerado uno de los más prolíficos de su generación. Trabajó en otras siete películas de Bong Joon Ho como “Memorias de un Asesino” “Taxi driver”, “Snowpiercer”y “The Host”.

Jang Hye Jin

La actriz tiene 13 películas en su repertorio, las más recientes son “Family Affair” y “The House of Us” que se estrenaron en el 2019 al igual que Parasite.

Actualmente aparece en el drama “Crash Landing on You”, donde actúa con Hyun Bin y otro colega de “Parasite”, Park Myeong Hoon.

Jang Hye Jin

Lee Sun Kyun

El actor interpretó al padre de la familia adinerada en “Parasite”. Su trayectoria incluye el popular drama “El Príncipe del Café” junto a Gong Yoo.

Entre sus películas están “Paju”, el thriller de misterio “Helpless” y la comedia “A Hard Day”.

Cho Yeo Jeong

Cho es conocida por su participación en las películas “The Servant”,“The Concubine” y ahora en “Parasite” como la madre en la familia rica.

Su último trabajo para la pantalla chica es el dorama “Woman of 9.9 Billion”.