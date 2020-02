Una integrante de TWICE no pudo evitar conmoverse con una canción de TXT. Esto fue lo que descubrieron algunos fans ONCE en una grabación de la última ceremonia de los Mnet Asian Music Awards.

El video muestra la reacción de Nayeon a la performance de “Run Away” y se hizo viral entre el fandom del grupo de chicas.

TXT, el grupo “hermano menor” de BTS, se encontraba en el escenario cantando y bailando uno de sus últimos temas musicales.

En el área de los espectadores, se observa a Nayeon claramente conmovida y al borde del llanto mientras respira profundamente.

Luego, al verse desbordada por la emoción, la vocalista se inclina para poder coger un pañuelo y secarse las lágrimas. Lo hace con una risa nerviosa mientras recupera la compostura.

Los admiradores de las intérpretes de “What is Love” recuerdan que el final del 2019 fue una etapa complicada para TWICE. Tal vez esa situación hizo que Nayeon se sientiera abrumada: los problemas con su acosador extranjero, la ausencia de Mina, entre otros.

Nayeon es victima de acoso por un admirador extranjero. La compañía de TWICE ya ha presentado una demanda.

Al parecer las letras de la canción de TXT “Run Away” (Escapar) la conmovieron en ese momento.

“Parece que todos son felices, menos yo. Duele más cuando sonrío que al llorar. Aunque intento aguantarlo todos los días no está funcionando, necesito coger tu mano (...) Al salir del túnel y abrir los ojos, nuestros sueños se hacen realidad...”

Nayeon, luego de ese episodio de catarsis, disfrutó con tranquilidad del resto de la ceremonia de premiación a lo mejor del K-pop.

Ya pasaron varios meses desde el incidente, por lo que sus fans esperan que ella y el resto de integrantes de TWICE vivan este 2020 con mayor tranquilidad.