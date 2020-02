Heechul de Super Junior volvió a causar revuelo al hacer una referencia su noviazgo con Momo, integrante de TWICE, durante el programa “My Little Old Boy”.

El idol siempre ha estado envuelto en comentarios sobre su orientación sexual y durante el show, Heechul soltó una broma respecto a ello.

En el último episodio del reality, el popular cantante de K-pop fue a visitar a un amigo (Kun-hee) quien se dedicó a armar una sesión de masajes para el idol.

Luego de unos minutos, el joven de polera gris procedió a masajear los hombros del idol que se encontraba con los ojos cerrados.

Heechul fue a visitar a un amigo para recibir una sesión de masajes relajantes.

Kun Hee comentó: “¿esto no es lo que las parejas hacen?" A lo que la celebridad contestó con voz aletargada: “No te preocupes. Si esto hubiera pasado antes, la gente habría malentendido esto”.

“¿... ahora está bien?”, preguntó Kun-Hee

“... Ya nadie lo malinterpretará más”, respondió el idol.

En el programa "My Little Boy", las celebridades muestran sus actividades cotidianas mientras sus madres comentan al respecto.

El panel compuesto por las madres de las celebridades (incluida la mamá de Heechul) estalló en risas, pues estaría refiriéndose a su actual relación pública con Momo.

La madre de Heechul no pudo evitar la risa al escuchar lo que dijo su hijo.

Tras la emisión de este capítulo, el nombre de Heechul fue tendencia en Naver y recibió críticas en foros de fans.

En la plataforma Qoo, los internatutas comentaron:

“Solo cállate. Esto se salió de control ㅋㅋㅋㅋ”

“Él decidió hacer pública su relación, así que ahora no le importa ser tan obvio”

Heechul de Super Junior siempre fue consciente de los rumores sobre su sexualidad, pero nunca le importó aclararlo con firmeza para no ser “grosero" según sus propias palabras. Por el contrario, ya estaba acostumbrado a los comentarios.

Al parecer, el idol de K-pop también sabe que, luego de su relación con una de las integrantes de TWICE, el público ya no lo ve igual.

Heechul y Momo anunciaron su noviazgo el 2 de enero de este año. Desde entonces, se convirtieron en la pareja más popular de la industria.