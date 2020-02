Una boda más en el mundo del K-pop. La cantante Gummi reveló a sus fans que se casará en dos semanas y que actualmente está embarazada.

El mensaje fue entregado por medio de una carta escrita a mano en la que pidió a sus fans que la apoyen en esta nueva etapa de su vida. También compartió fotografías en las que luce distintos vestidos de novia.

El matrimonio se realizará en privado en un hotel de Seúl, el 23 de febrero. La pareja de Gummi es un ejecutivo de negocios que tiene 31 años, la misma edad de la artista de K-pop.

De acuerdo a la misiva, ambos habrían tenido un noviazgo largo y estaban planificando dar el siguiente paso.

Gummi de Crayon Pop.

En medio de las preparaciones para su boda, la artista habría descubierto que estaba embarazada y actualmente tiene 10 semanas de espera.

Luego de la ceremonia, 'Natural Vitamin Gummi’ se convertirá en la segunda integrante de Crayon Pop en formar una familia. Su amiga Soyul se casó en el 2017 cuando también esperaba su primer bebé.

Este anuncio se suma a la lista de celebridades que también publicaron sus planes de boda este 2020, como de Chen de EXO que fue el caso más mediático por las reacciones de sus fans.

Crayon Pop es un grupo de K-pop que debutó en el 2012. Lanzaron el hit “Bar Bar Bar” que las llevó a la popularidad y fueron teloneras de Lady Gaga en su gira por Estados Unidos.

Sin embargo, el grupo se encuentra en un largo hiatus desde el 2017.

Carta de Gummi de Crayon Pop

“Hola mis queridos fans. Es Gummi de Crayon Pop. Ha pasado un tiempo largo. ¿Estuvieron bien? Yo también estoy bien. Asegúrense de cuidar su salud.

No he estado muy activa y me siento terrible por no haberme comunicado a menudo con ustedes. Sin embargo, agradezco a mis fans que siempre preguntan cómo estoy y envían mensajes incluso cuando no soy buena expresándome. He recibido mucha fuerza y ánimo

Debuté en Crayon Pop en el 2012 y el tiempo puede parecer largo y a la vez corto. Los momentos que he pasado con ustedes pasan por mi mente.

Cuando miro atrás hay muchos buenos y felices recuerdos. A veces era difícil pero también tuvimos momentos increíbles

Gummi escribió una carta para sus fanáticos anunciando la nueva etapa de su vida.

(...) La razón por la que escribo esto es porque quiero que mis fans sean los primeros en saber las noticias. Me convertiré en la esposa de un solo hombre el 23 de febrero. Y me estoy alistando para ser la madre de un bebé, pronto.

Él es un amigo y novio de muchos años, hemos estado saliendo por un tiempo. Es una persona confiable que siempre ha estado a mi lado.

Prometí pasar el resto de mi vida con este hombre que realmente sabe lo que es la felicidad.

Deben estar sorprendidos de esta repentina noticia, pero me haría muy feliz si la recibieran con una cálida bendición. Atesorare el amor que ustedes me envían y me aseguraré de vivir con un corazón agradecido"