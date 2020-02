Modelo revela que Leeteuk le escribe en Instagram pese a que no se conocen

Leeteuk, líder del legendario grupo Super Junior, se encuentra en medio de una polémica luego de que una modelo revelara que le había entablado conversación en Instagram y, presuntamente, habría intentado conocerla personalmente.

El 3 de febrero KST, un internauta anónimo de Naver compartió una publicación titulada “¿Por qué Leeteuk mantiene la mensajería directa? (Captura de pantalla incluida)” en la que mostraba la conversación que sostuvo su amiga, una modelo cuyo nombre no ha sido revelado, con el famoso idol Kpop de 36 años.

Leeteuk de Super Junior

Según este usuario no identificado, Leeteuk, a través de su cuenta oficial en Instagram, había iniciado la conversación con la modelo usando como tema el gusto en común que tienen por los automóviles.

“Mi amiga es una modelo que tiene un buen auto y está bien. También dirige un club de conductores de automóviles de lujo. Le gustan mucho, por lo que tiene muchas publicaciones relacionadas con automóviles en su Instagram", explicó en la publicación.

Leeteuk Instagram

La conversación entre el famoso “Teuki” (apelativo que el idol recibe de sus fans E.L.F), pudo traducirse de la siguiente manera:

Leeteuk: “¡Hola! Debes estar en los autos. También miro muchos autos, así que me encontré con el tuyo. Recuerda usar una máscara. ¡Mantenerse sano!”

Modelo: ¡Gracias! ¡Las máscaras son imprescindibles!

Leeteuk: Estoy esperando el Porsche 992. ¿Qué opinas sobre los Porsche? He escuchado cosas buenas sobre ellos, así que vendí mi auto viejo y he estado esperando durante los últimos 6 meses.

Modelo: ¡Tengo un 718S y estoy contento con él! Es agradable.

Leeteuk: Cuando mi auto salga, vamos a manejar juntos.

Modelo: Bien, estoy en un club para gente a la que le gustan los autos. Si estás interesado, puedes unirte a nosotros.

Leeteuk: Realmente te debe gustar conducir. Vivo en Seongsu-dong.

El sujeto que hizo público el chat, agregó, “El DM Leeteuk atacó de nuevo. Es obvio que estaba tratando de conectarse con [mi amigo]. Lo siento por los fanáticos de Leeteuk ”.

Ante este caso, varios knetizens (internautas coreanos), no dudaron en criticar al legendario idol y recordarle los pasados escándalos en los que estuvo involucrado por haber tratado de contactarse, a través de mensajería, con algunas famosas como Jiyeon de T-ara, Kim Yuna y más recientemennte, Yeonwoo, ex intregrante de MOMOLAND.

“Vergonzoso. Esto es demasiado patético”, “No tienes 14 años ahora. Actúa según tu edad y madura” y “Alguien salga de una vez con este hombre que da pena”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Naver.

Mientras tanto, otros usuarios le han defendido diciendo que en la conversación no hay ninguna insinuación y que el idol había sido respetuoso en todo momento. Otros aplaudieron su actitud, pues según ellos demuestra que sigue siendo humilde a pesar de ser tan famoso: “En realidad me gusta que no esté actuando con arrogancia solo por ser una celebridad y acercarse a personas sin muro. En realidad, es más patético de la persona que compartió todo esto”.