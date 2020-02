A pocos días del lanzamiento de “ALL ABOUT LUV” el primer álbum en inglés del Kpop, MONSTA X, grupo a cargo de esta hazaña, reveló que una de las canciones de este nuevo material contará con la participación del famoso cantante estadounidense Pitbull.

El fandom MONBEBE ya estaba enterado de algunos de los pormenores de este histórico disco, como el hecho de que contaría con un total de 11 canciones entre las que se incluirían las que su grupo favorito había lanzado a lo largo del 2019, siendo estas '"SOMEONE’S SOMEONE", “LOVE U”, “MIDDLE OF THE NIGHT”, “WHO DO YOU LOVE?” (feat. French Montana) y un remix de esta última junto a will.i.am de Black Eyed Peas.

El 14 de febrero MONSTA X lanzará "ALL ABOUT LUV", el primer álbum de la historia del Kpop cantado completamente en inglés.

Sin embargo, el 6 de febrero KST el referido grupo lanzó un teaser en el que mostraron el setlist completo de “ALL ABOUT LUV”, dejando en shock a todas sus fans ya que entre estas canciones figuraba una colaboración con el famoso cantante Pitbull.

MONSTA X: setlist del nuevo álbum "ALL ABOUT LUV".

“BESIDE U”, este primer trabajo conjunto entre MONSTA X y el denominado “Mr. Worldwide”, además de sorprender, ha generado mucha expectativa entre las fans, quienes han expresado sus ansias por saber cómo sonará esta novedad musical que traerá el grupo tras haber causado sensación con “Magnetic”, su más reciente colaboración junto a Sebastián Yatra.

MONBEBE tras enterarse de la colaboración entre MONSTA X y Pitbull.

Por el momento, el grupo regaló el 8 de febrero un pequeño adelanto de lo que es “BESIDE U”, en el que se puede escuchar al intérprete de “Hey Baby (Drop It To The Floor) diciendo ”De Miami a Corea del Sur, MONSTA X y Mr. Worldwide”.

A esta línea le sucede la voz del integrante Joohoney, quien no participará en las promociones debido a que se está concentrando en la recuperación de su salud mental.