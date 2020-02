Choi Ji Woo: aparición de la actriz en “Crash Landing On You” causa furor entre fans [VIDEO]

Alerta de spoiler. El cameo de Choi Ji Woo en "Crash Landing On You” era de uno de los momentos más esperados por los fans y es que desde el primer episodio nos venían dando guiños sobre esta famosa producción de doramas.

Y llegó el día en el que la protagonista de “Escalera al cielo” hiciera su aparición para cumplir el sueño de Ju Meok (interpretado por Yoo Su Bin).

Como se recuerda, Yoon Se Ri, protagonizado por Son Ye Jin, prometió al soldado de Ri Jung Hyuk (Hyun Bin) que: “el día que vaya a Corea del Sur le regalaría una cena con Choi Ji Woo”.

Esta promesa se debió a que Ju Meok era gran fan del dorama “Escalera al cielo”, pero al encontrarse en Corea del Norte parecía que nunca a volverse una realidad.

En el episodio 10 de "Crash Landing On You”, el padre de Ri Jung Hyuk (Hyun Bin) pidió a los soldados traer de regreso a Corea del Norte a su hijo, quien había viajado hasta Seúl para rescatar a Yoon Se Ri (Son Ye Jin).

En tal sentido, en el capítulo número 13, Ju Meok (Yoo Su Bin) conoce por primera vez a Choi Ji Woo.

La escena es entre divertida y nostálgica, el soldado norcoreano se emocionó hasta las lágrimas a ver en persona a su ídola de los doramas.

El cameo de Choi Ji Woo para el popular Kdrama “Crash Landing On You” culmina con un recuerdo fotográfico junto a Ju Meok (Yoo Su Bin) y una firma al pie.

Ver el cameo de Choi Ji Woo: AQUÍ

Choi Ji Woo en "Crash Landing On You"

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y muchos consideraron que actuaría igual o similar a la actitud que tuvo Ju Meok al conocer a Choi Ji Woo en su esperada aparición en “Crash Landing On You”.