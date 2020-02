BTS: Angie de La Academia se disculpa tras ofensa a RM y Jin [VIDEO]

Angie Flores, quien hace unos días se enfrentara al fandom de BTS por unas declaraciones en el programa “La Academia”, ha vuelto a mencionar a su grupo de K-pop favorito para pedir disculpas.

Durante la gala del domingo 2 de febrero, la concursante hondureña había mostrado su fanatismo por la banda coreana al cantar un fragmento del hit “Blood Sweet and Tears”.

Sin embargo, en solo unos minutos Angie se convirtió en la enemiga del fandom ARMY tras la divulgación de unas imágenes en las que hablaba con sus compañeros del programa acerca de BTS.

Tras tildar al líder RM de “feo” y a Jin de “bailar como una tabla”, el fandom reaccionó con el hashtag #AngieArmyTeCancela.

Los comentarios negativos habrían llegado a oídos de Angie gracias a otra integrante del reality.

Al notar la polémica, la hondureña grabó un video disculpándose con los seguidores de los ‘Bangtan Boys’. En las imágenes, ella asegura que fue un “malentendido”.

“Lo siento mucho (...) no lo decía en serio, no estaba diciendo que RM era mega feo, solo estaba bromeando. Ya, lo puse en claro (...) a los siete los amo (...) no me estén regañando así, lo siento mucho ARMY”, comentó la cantante.

En el video, Angie sostiene una hoja con la frase que se traduce como “Namjoon te amo”.

El ARMY en Twitter no ha recibido con agrado estas disculpas, pues aseguran que “no hay sinceridad en sus palabras”, mientras el Team Angie pide que pasen la página ahora que la participante aclaró la situación.

Reacciones a las disculpas de Angie Flores hacia BTS y ARMY

BTS es uno de los grupos de K-pop más exitosos en la escena musical. Los siete integrantes realizarán su esperado comeback el 21 de febrero con el álbum Map of the Soul: 7