Super Junior: la estricta dieta que siguió Shindong para perder 30 kilos

Shindong de Super Junior asombra a sus fans ELF con su determinación para bajar de peso. Luego de probar varias dietas a lo largo de los años, parece que el idol de K-pop por fin encontró la clave para evitar el efecto rebote.

El idol reapareció hace unos días anunciando que había bajado 30 kilos en tres meses. No pasó por el quirófano, sino usó un método diseñado especialmente para él.

En octubre del 2019, Shin Dong Hee ( su nombre real) apareció como nuevo cliente de una empresa coreana especializada en sistemas de adelgazamiento: Juvis.

Durante ese año, Shindong pesaba 116 kilos lo que condujo a problemas de presión alta e hiperlipidemia. Si continuaba en ese estilo de vida, podría haber sido víctima de riesgo cardiovascular por un exceso de grasas en su sangre.

Su desafío es llegar a 75 kilos y va por buen camino.

El método para adelgazar de Shindong

El integrante de SUJU no se está matando de hambre (típico en dietas extremas en el K-pop) y tampoco tiene una rutina de ejercicios extenuante.

Para sorpresa de todos, el artista sigue con tres comidas al día y solo realiza la actividad física que le pide su profesión como idol (entrenamientos de baile y presentaciones).

En el programa Good Morning FM explicó las claves de su régimen alimenticio.

“Tienes que comer la misma cantidad en el desayuno, almuerzo y cena”, contó el cantante.

La dieta de Shindong le permite continuar disfrutando de sus tres comidas diarias. Este fue un regalo de ELF por el último comeback de Super Junior.

El idol suele pesarse varias veces al día para ser consciente si mantiene su peso. Otro de sus hábitos es dormir bien.

Shindong confirmó: “yo duermo temprano y me levanto temprano. Me acuesto a las 11 p.m. y me levanto a las 7 a.m. Es importante tener 8 horas de sueño”.

La exitosa transformación de Shindong de Super Junior alegra a sus fans. El idol se aleja de la obesidad que ponía en riesgo su salud.

Finalmente, distanciar prudentemente las comidas: “es bueno tener cinco horas entre el desayuno, almuerzo, cena y cuando vas a dormir”, señaló el cantante.

Por mucho tiempo, desde que salió del servicio militar, Shindong intentó bajar de peso pero fue víctima del efecto rebote. Al enrolarse en el programa Juvis, explicó

“Probé muchas dietas diferentes para tratar de controlar mi peso pero despues de un tiempo regresaban y se ha convertido en un peligro para mi salud. Considero que esta es mi última oportunidad y lo haré bajo un método saludable”.

La jornada de Shindong para bajar de peso está funcionando.

Con el pasar de los meses, ha pasado de 116 a 99 kilos en dos meses y en la actualidad vive con 85 kilos. El antes y después de Shindong también cambió su mentalidad pues ahora el lema de vida del artista de K-pop es “¡Mantente saludable!”

Su fandom ELF lo apoya en cada foto nueva que Shindong comparte, pues durante sus actividades el miembro de Super Junior mantiene el optimismo que lo caracteriza. Lo más importante: muestra que su salud no está en riesgo.