Un 8 de febrero del 2020 el fallecido líder de 100%, Min Woo, hubiese celebrado su cumpleaños número 35.

Por ese motivo Perfection, fandom del referido grupo Kpop, así como admiradores en general de quien solía ser un artista multifacético y muy querido en el mundo del entretenimiento de Corea del Sur, se encuentran realizado una sentida conmemoración a través de Twitter.

Fans conmemoran el cumpleaños del fallecido líder de 100%, Seo Min Woo.

Haciendo uso de #HappyMinwooDay, los admiradores de Min Woo han enviado miles de mensajes en los que han expresado el dolor que aún sienten por su temprana muerte.

Asimismo, le han agradecido por haberles inspirado con sus virtudes y por haber sido en vida el principal soporte de sus compañeros 100%. “Él es un modelo a seguir para mí, con su mente abierta y personalidad amable, siempre trató de dejar a las personas y las cosas mejor de cómo las encontró. Luchó para que 100% fuera tratado de manera justa y su influencia es al menos parte del porqué el resto del grupo es tolerante y respetuoso con los demás", señaló una seguidora en la red social.

Dentro de este homenaje los fans decidieron hacer una maratón de los clips compilatorios de Min Woo, así como de los videos musicales y las presentaciones en vivo del grupo Kpop que lideraba y que actualmente se encuentra en pausa debido a que la mayoría de sus miembros se encuentra cumpliendo con el servicio militar obligatorio.

Mientras tanto, páginas especializadas en cine dedicaron palabras en honor a la memoria del también actor del dorama “Twenty Thousand Won to Pyongyang” (2016) y de películas como “Where Are You Going?” (20099 : “Sigue brillando allá donde estés, artista”, señaló Cine Made in Asia.

Seo Min Woo falleció el 25 de marzo del 2018 en su casa ubicada en Seúl, Corea del Sur. Un infarto fulminante acabó con la vida del cantante, bailarín, modelo, actor y ex ulzzang de 33 años.