Hyun Bin, protagonista de “Crash Landing On You" es considerado uno de los actores más bellos en Asia y su legión de fans respalda este título.

Al tener este título, el actor surcoreano es considerado por sus seguidoras como su “amor platónico”.

PUEDES VER Goo Hye Sun se luce con amigas tras revelaciones sobre su divorcio con Ahn Jae Hyun

Hyun Bin de Crash Landing On You

Y muchas de las fanáticas tienen como sueño “ver en persona a Hyun Bin”, por lo que la reacción de las jovencitas podría sorprender a más de uno.

Este fue el caso de una mujer que “se desmayó” durante un evento de firmas de autógrafos que realizó Hyun Bin.

El actor de “Crash Landing On You" no solo se encontraba repartiendo firmas, también recibía regalos y como agradecimiento dedicaba unas cálidas palabras a sus fans.

La fila era interminable, hasta que llegó una joven con un regalo para el intérprete de doramas. Hyun Bin recibió muy amable a la mujer, sin imaginar que su encuentro se volvería viral.

La fan le dijo unas palabras al estar frente a frente a lo que el presunto novio de Son Ye Jin tuvo la reacción de tocarla o acariciar su cabello.

La reacción de la joven ante el gesto de Hyun Bin fue desvanecerse como si se hubiera desmayado. Felizmente no fue algo serio, pero la actitud de la fan provocó risas entre los asistentes e hizo sonrojar al actor.

Aquí el video viral de la reacción que tuvo la fan al ser tocada por Hyun Bin:

Hyun Bin en Crash Landing On You

Continuando con el éxito del dorama “Crash Landing On You”, el episodio número 13 se estrenará el próximo 8 de febrero a través de Netflix y TvN.

Hyun Bin y Son Ye Jin han capturado a la audiencia con este Kdrama que posee una trama que vas allá de una historia de amor.