¿Qué le preguntarías a BTS? [FOTOS y VIDEOS]

BTS en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” por segunda vez. Los Bangta Boys volverán al programa estadounidense para alegría de sus millones de ARMY alrededor del mundo.

En esta oportunidad, el conductor del espacio Jimmy Fallon inició una campaña en Twitter e Instagram convocando a los fanáticos del grupo Kpop a formular las preguntas que se le realizarán a los idols.

BTS: ¿Qué le preguntarías a los miembros?

Bajo el lema ¿Qué le preguntarías al grupo Kpop? (o en inglés have a question for BTS?) miles de jóvenes vienen realizando sus aportes con la esperanza de que su comentario sea leído durante la transmisión del programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

#FallonAsksBTS

Es el hashtag oficial en el que Jimmy Fallon leerá todas las preguntas que tienen los ARMY realicen para los miembros de BTS

En una hora de haber sido lanzada la convocatoria oficial sobre este concurso de preguntas, el post en Twitter ya superaba las 1,9 mil respuestas, 5,6 retuits y 13,5 mil “Corazones”.

¿Cómo envío mi pregunta para BTS?

Para participar solo tienes que ingresar a este link: AQUÍ Es el tuit oficial del programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”

BTS en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 2018

Luego de más de más de año y medio los miembros de BTS volverá al programa de Jimmy Fallon. Como se recuerda Jin, Jimin, RM, J-Hope, Suga, V y Jungkook bailaron, rieron y actuaron durante su visita.

Asimismo, los miembros enseñaron a bailar su famoso tema “Idol” al conductor de “The Tonight Show Starring” logrando resultados divertidos para los ARMY.

Pueden ver el programa completo y subtitulado al español de BTS en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: AQUÍ