TOP de Big Bang se encuentra en medio de un ola de ataques luego de que lanzara un comentario sobre sus compatriotas coreanos, el mismo que ha sido considerado ofensivo.

El 7 de febrero KST (hora en Corea del Sur), el idol Kpop de 32 años realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. Como es costumbre en este tipo de eventos, miles de fans se conectaron y comenzaron a enviarles saludos, preguntas y comentarios.

TOP de Big Bang lanza comentario ofensivo en contra de coreanos y es criticado.

En una de estas un seguidor le dijo “Estaremos esperando por Big Bang”. Ante esto, TOP afirmó que él también lo hace, y luego empezó a improvisar un rap para luego quedarse unos segundos en silencio y comenzar con el comentario que le ha traído más de una crítica negativa.

“Solo quería mostrarte cómo soy al menos una vez. Solo quería mostrarle a la gente cómo vivo porque no creo que lo sepan. Siempre me disculpo con mis fans", reflexionó el rapero de Big Bang. Luego, agregó “No haré un regreso coreano. No quiero hacer ningún regreso...Son tan malvados”.

Sus palabras fueron respaldados por sus seguidores de Instagram; sin embargo, generaron el disgusto de los internautas coreanos, quienes a través de las redes sociales le respondieron con ofensas.

Entre estas se encontraban críticas negativas sobre su talento, cuestionamientos sobre la vida personal de su compañeros de agrupación, pero principalmente, burlas sobre sus escándalos del pasado.

Esto último en referencia al proceso que llevó el idol por consumo de marihuana. Como se recuerda, en julio del 2017 Choi Seung Hyun (nombre real de TOP) fue sentenciado a dos años de libertad condicional tras aceptar y comprobarse que había usado la sustancia (ilegal en Corea del Sur) en 4 oportunidades.

El veredicto final se dio luego de un mes sometido a un escandaloso proceso en el que fue castigado principalmente por los comentarios de odio que dejaban los internautas coreanos en la red.