Tzuyu de TWICE tiene una doble. Eso manifestaron los seguidores de la popular agrupación femenina al llevarse una gran sorpresa tras ver la performance de una nueva idol K-pop.

Se trataría de Semi, integrante del grupo femenino ‘rookie’ Cignature, quien ha captado la atención del público con su belleza y parecido a la famosa cantante.

Semi captó la atención por su parecido a Tzuyu de TWICE en el showcase de Cignature

Cignature debutó recientemente con su primer single “Nun Nu Nan Na”, y tuvo su primer showcase (presentación oficial ante la prensa) el pasado 4 de febrero KST.

Los asistentes no pudieron evitar notar la similitud entre las facciones de la joven idol en comparación con Tzuyu, famosa en la industria por su increíble belleza y elegancia.

Semi captó la atención por su parecido a Tzuyu de TWICE en el showcase de Cignature

Gracias a su asombroso parecido, la artista ‘rookie’ (principiante) se ha ganado el apodo de “little Tzuyu” por parte de los asistentes, en referencia a la integrante de TWICE.

Al ser llamada por ese nombre, Semi respondió modestamente y mencionó su admiración por la cantante.

Semi captó la atención por su parecido a Tzuyu de TWICE en el showcase de Cignature

“No estoy segura si me atrevo a decir que me parezco a Tzuyu. Ella es alguien a quien respeto mucho, así que me siento honrada”, declaró.

Los fanáticos y la prensa quedaron asombrados por la nueva idol y las imágenes del showcase se compartieron rápidamente en las redes coreanas.

PUEDES VER TWICE: Jihyo cumple 23 años y ONCE lo celebra con cariñosos mensajes

El 12 de noviembre del 2019, Semi fue presentada como la integrante de Cignature, bajo el sello de C9 Entertainment, aunque ahora promocionan bajo la agencia J9 Entertainment. El grupo K-pop hizo su debut con el single digital “Nun Nu Nan Na” el pasado 3 de febrero KST.