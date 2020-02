Se acabó el amor. La actriz de doramas Son Eun Seo y su colega Lee Joo Seung se separaron luego de dos años de noviazgo. Ambos habían comenzado su relación en el 2018.

La confirmación llegó de parte de sus representantes, quienes no dieron detalles a la prensa coreana de la razón detrás de la ruptura: “Ambos han terminado. La razón del rompimiento es privada así que no puedo hablar de ello”.

Los seguidores, sin embargo, tienen varias teorías al respecto. La más probable podría ser la de “falta de tiempo”, pues la actriz lanzó dos doramas en el 2019. Esa también fue la razón por la que Son Eun Seo terminó su primera relación con Choi Jin Hyuk en el 2012 que duró 8 meses.

En esta ocasión, la actriz de 35 años y el actor Lee Joo Seung de 31 se conocieron mientras grababan la película “Confrontation” en el 2016. Formaron una bonita amistad en el set y luego de volver a encontrarse en el drama “Voice” del 2017 se convirtieron en enamorados. Su relación amorosa se confirmó en abril del 2018.

La actriz Son Eun Seo es reconocida por su papel en los Kdramas “The Queen Returns”, “Let’s Fight Ghost” con Ok Taecyeon, la película de acción “Showdown” y también hizo cameos para “Reply 1988” y “My Love from the Star”

Son Eun Seo y Lee Joo Seung

Lee Joo Seung es un actor de doramas que inició su carrera en la pantalla chica con el dorama “My Friend is Still Alive”. Ha participado en el kdrama “Pinocchio” junto a Park Shin Hye, en “The Producers” junto a IU y Kim Soo Hyun.

Son Eun Seo y Lee Joo Seung

Son Eun Seo y Lee Donghae

El rostro de Eun Seo es familiar para el fandom de Super Junior, pues la actriz compartió algunas momentos con el idol Donghae en el programa We Got Married (2012). La química entre ambas celebridades se notó en su primera cita juntos y algunos fans esperaban que se convirtieran en la próxima pareja del reality que crea “matrimonios ficticios”.

No obstante, Donghae y Eun Seo siempre se han referido el uno al otro como grandes amigos. Desde su encuentro en el reality, la actriz ha tenido dos relaciones confirmadas que ya finalizaron, mientras Donghae está soltero. El tiempo dirá si se reencuentran en el futuro y se dan una oportunidad.