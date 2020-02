Yuri, integrante del icónico grupo de chicas K-pop Girls’ Generation (SNSD) denunció de manera pública que sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram.

Aunque el pirata informático no logró apropiarse del usuario de Kwon Yuri, dejó una única evidencia que permitió que la idol se percatara del acto delictivo cometido en su contra.

El 4 de febrero KST, ‘Black Pearl’ (apelativo cariñoso que recibe la idol K-pop) subió dos historias en las que evidenció que alguien entró a su cuenta y, desde esta, comenzó a seguir a otro internauta.

Yuri de SNSD denuncia el hackeo de su cuenta personal de Instagram.

Conforme a la traducción, la cantante de 30 años dejó el siguiente mensaje: “¿Quién lo hizo? ¿Por qué tengo un feed que ni siquiera sé? Por favor no me toques. No lo hackees”.

En un segundo story, Yul resaltó el usuario de la persona que habría realizado el acto delictivo. Según el perfil, se trataría de una fan del famoso grupo K-pop SEVENTEEN.

Yuri de SNSD denuncia que sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram.

En esta segunda publicación la integrante de SNSD dejó un contundente mensaje: “¿Quién demonios hizo esto? Esto es frustrante; ¿Por qué estás haciendo lo que quieras [con mi cuenta]? La piratería es espeluznante. Entraste sin que yo lo supiera y seguiste a alguien que no conozco. ¿Sabes que esto es robar?”.

Por su parte, sus seguidores le recomendaron que cambiara de contraseña. Además, comenzaron a difundir el hecho con la esperanza de generar consciencia sobre el respeto hacia la privacidad tanto de los personajes públicos como de las personas en general.