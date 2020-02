Rocket Punch adelante candente comeback con “Red Punch”

El 4 de febrero, Rocket Punch –grupo kpop novato de WOOLLIM Entertainment- lanzó en Instagram, la segunda versión de sus imágenes conceptuales para su segundo mini álbum “Red Punch”.

Esta nueva producción será presentada el 10 de febrero a las 6:00 p.m hora KST, y hasta el momento ha establecido con sus teaser que tienen como colores para su concepto visual el rojo, negro y dorado.

Rocket Punch presenta el MV de “Bouncy”

La versión corta del single principal de “Red Punch”, fue compartida en YouTube el 3 de febrero, obteniendo hasta el momento 161.552 mil visualizaciones.

Las primeras impresiones de KETCHY, nombre del fandom del sexteto femenino también conocido como RCPC, hacen hincapié en el estilo sonoro que adoptará la agrupación.

“Esto es solo un avance, pero su sonido es robusto, instrumental sintetizado que combina influencias retro con las tendencias actuales. Ritmos de tempo alto con construcciones maravillosas”, expresó un seguidor.

“Definitivamente me gusta este mucho mejor que ‘BBB’. Suena mucho más prometedor para tener el impacto que se merecen. Pero también me gusta cómo RCPC no se adhiere a un solo concepto. Son versátiles y les deja mucho espacio con cada regreso para experimentar”, señaló otro.

Rocket Punch presenta lista de canciones

El 2 de febrero se conoció el track list de siete canciones que conformaran “Red Punch”, siendo la canción principal “Bouncy”, compuesta por CODE 9 y Puravida.

Primer cartel de Rocket Punch para la lista de canciones para 'Red Punch'. Publicado el 2 de febrero del 2020.

La presentación se hizo en dos carteles el primero con un estilo retro en rojo, mientras que el segundo en negro resultaba más sexy y elegante.