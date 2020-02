Park So Dam presume amistad con Naeun de Apink [FOTOS]

La actriz coreana Park So Dam demostró su gran amistad con la cantante Naeun, integrante de Apink, al visitarla detrás del escenario de uno de sus más recientes conciertos junto al grupo K-pop.

La protagonista de la exitosa película “Parasite” compartió en su cuenta personal de Instagram dos tiernas fotografías junto a la cantante idol, donde se las ve felices posando para la cámara.

Park So Dam visitó a Naeun de Apink durante su concierto

Junto a las imágenes publicadas el 4 de febrero KST, la actriz dejó un mensaje de apoyo para Son Naeun -nombre completo de la cantante- e hizo una referencia a “Cinderella and Four Knights”, Kdrama donde ambas participaron.

"Eres tan bonita. Eres tan genial. Gracias. Por primera vez en mucho tiempo, Hye Ji y Ha Won", escribió So Dam, junto a los hashtags 'Apink', 'concierto', 'bonita' y 'SonNaeun'.

Park So Dam compartió en su Instagram las fotos junto a Naeun de Apink

Hyeji y Hawon son los nombres de los personajes que las artistas -So Dam y Naeun respectivamente- interpretaron en el dorama “Cinderella and Four Knights”, que fue transmitido durante el 2016 por la cadena tvN.

Aunque en la producción televisiva los personajes de las jóvenes no tenían una buena relación desde el inicio, en la vida real ambas han construido una buena amistad y se han demostrado apoyo mutuo.

Ejemplo de esto fue la ocasión en la que Naeun envió un camión de café al set de grabación de la película “Special Praise” del 2019, donde actuó So Dam.

Park So Dam y Naeun fueron compañeras durante el rodaje de "Cinderella and Four Knights"

Naeun recibió la sorpresiva visita de Park So Dam durante el concierto de Apink “Welcome to PINK WORLD”, que tuvo lugar los días 1 y 2 de febrero en el Olympic Hall de Seúl. Al evento también asistieron artistas como Moonbyul de MAMAMOO, Ilhoon de BTOB y la actriz surcoreana Moon Ga Young.