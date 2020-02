Oh Jong Hyuk: actor anuncia matrimonio con su novia no famosa [VIDEO]

¡Oh Jong Hyuk ha anunciado su boda! El popular actor coreano y ex estrella de K-pop ha sorprendido a sus miles de fans con la noticia de su matrimonio con su novia no famosa.

El 5 de febrero, la agencia del artista, DSP Media, confirmó el reporte a los medios de comunicación y anunció que la celebración se realizará el próximo mes de mayo.

Oh Jong Hyuk celebrará su boda en marzo, pero identidad de su novia aún es desconocida

Anteriormente, el artista había anunciado su relación durante su participación en el programa “Video Star” en noviembre, donde también comentó que estaba planeando su boda desde finales del año pasado. Aunque reveló varios detalles, evitó comentar la identidad de su pareja.

Jong Hyuk, también conocido por su trabajo como solista bajo el nombre ‘OJ’, es una ex estrella del grupo veterano Click-B, junto a quienes debutó en el año 1999 con el álbum homónimo.

Oh Jong Hyuk es un popular actor y ex estrella del k-pop

La agrupación, que estaba conformada por siete miembros, se disolvió oficialmente en el 2002 con la salida de tres de sus integrantes, mientras que los cuatro restantes continuaron promocionando juntos hasta el lanzamiento de su último álbum en el 2015.

Luego de la separación de Click-B, Jong Hyuk se adentró en el mundo de la actuación, comenzando con apariciones en programas de televisión como “Law of the Jungle”, para más adelante trabajar en el drama “Healer” y en películas como “Cheese in the Trap” y “Musudan”, que lograron alcanzar gran popularidad entre el público.

Siguiendo la línea de sus ex compañeros de grupo, Jong Hyuk sería el tercer miembro en contraer matrimonio con una pareja que no forma parte del mundo del entretenimiento, ya que Kim Sang Hyuk se casó con la CEO de una tienda online, mientras que Yoo Ho Suk contrajo nupcias en diciembre con su novia no famosa.

Oh Jong Hyuk ha confirmado su deseo de celebrar la ceremonia en el lujoso distrito de Gangnam en Seúl, y los fans esperan que DSP Media pronto anuncie la fecha exacta de la boda del actor con su prometida.