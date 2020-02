Goo Hye Sun ha decidido compartir públicamente nuevos detalles sobre su controversial relación con Ahn Jae Hyun, en medio del proceso de su divorcio con el actor.

La actriz coreana volvió a las pantallas para hablar acerca de todo lo que pasó durante la polémica y comentó que no ha podido reunirse con su ex pareja hasta la actualidad.

Goo Hye Sun habló sobre Ahn Jae Hyun en "Night of Real Entertainment"

En una entrevista durante el programa “Night of Real Entertainment” de SBS el 5 de febrero KST, la protagonista de “Boys Over Flowers” expresó el motivo de su reacción ante la solicitud de Jae Hyun para terminar su matrimonio después de tres años.

“No hubo discordia, así que al inicio escuché su solicitud de divorcio y mantuve la calma. Fue hasta el punto en que creí que él estaba bromeando de una manera seria. Cuando me di cuenta de que no era una broma, me puse furiosa. Me siento traicionada por cuánto corazón pongo en todo, y fue entonces cuando comencé a odiar”.

Goo Hye Sun explicó por qué realizó sus polémicas declaraciones durante la noticia de su divorcio con Ahn Jae Hyun

Al ser interrogada acerca de cómo maneja la situación actualmente, Hye Sun comentó que encuentra ‘esperanzas’ en sus proyectos artísticos, ya que había expresado mucho enojo en el pasado. “He estado dibujando en preparación para una exhibición en abril”, declaró.

La popular ‘Jandi’ compartió que las personas que la rodean estuvieron preocupadas por ella y le aconsejaron no realizar ninguna entrevista, sin embargo, tuvo motivos personales para hacerlo.

"Acerca de mi historia personal y mi situación familiar, realmente no tengo a nadie en quien confiar, así que terminé confiando en el público. Me siento avergonzada por eso y siento que fue infantil. Estoy apenada por agotar a las personas. Yo solo quería aclarar malentendidos".

Después de mucho tiempo, Goo Hye Sun decidió contar nuevos detalles de su polémica relación con su ex pareja

“Pero si miro hacia atrás, hice todo eso porque pensé que sería lo mejor en ese entonces. Cuando alguien está molesto, uno no ve nada”.

Sin embargo, la declaración que ha causado revuelo entre los internautas se refiere a su actual relación con el actor a quien, según la actriz, no ha visto ni ha podido contactar ni una sola vez desde el proceso.

“Solo quería tener una conversación, pero esa puerta está cerrada, y porque él no me quería, experimenté un lenguaje abusivo. Supongo que debería adaptarme a la dirección que él quiere. Creo que veré a Ahn Jae Hyun en la corte”.

Goo Hye Sun aún se siente nerviosa de aparecer frente a las cámaras tras lo sucedido

Goo Hye Sun expresó que sintió nervios al ser la primera vez que está frente a la cámara en mucho tiempo y hablar finalmente sobre el duro proceso de su divorcio con Ahn Jae Hyun. Aunque la pareja de actores no se ha visto en persona, han hecho nuevas revelaciones desde sus cuentas personales de Instagram.