“We Got Married”: Eric Nam revela el lado oscuro de participar en programa de idols [VIDEO]

Eric Nam ha abierto un nuevo debate entre el público al tratar un ‘tema delicado’ referente al popular reality “We Got Married”.

El solista coreano acudió al programa de podcasts K-Pop Daebak para revelar los duros momentos que pasó durante y después de su participación en el show junto a Solar, integrante del grupo Kpop MAMAMOO.

Eric apareció en “We got Married” junto a la cantante en el 2016, durante la cuarta temporada del programa. El formato del show consistía en emparejar a dos idols como esposo y esposa, con el objetivo de mostrar al público su ficticia vida de casados.

Aunque grabar para los episodios junto a Solar fue muy divertido para el cantante, explicó por qué evita hablar del tema públicamente.

"We Got Married": Eric Nam participó junto a Solar de MAMAMOO.

Durante la entrevista para el programa de DIVE Studios el pasado 3 de febrero, Eric reveló que aunque recibió mucho apoyo y buenos comentarios de sus fanáticos, también fue víctima de los haters, quienes constantemente le enviaban mensajes negativos y críticas.

“Honestamente trato de evitarlo porque fue un tema muy sensible durante mucho tiempo, en el sentido que recibí mucho odio. Y estoy seguro de que también fue en ambos sentidos”.

"We Got Married": Eric Nam habló sobre su experiencia en el show en K-pop Daebak.

“Pero estar en ‘We Got Married’... para las personas que participan, si eres un idol o un cantante, hay mucha sensibilidad en términos de que hay personas a las que no les importa y dicen que es un buen show y les agradan ambos como pareja; pero también hay muchas personas a las que no les gustamos de esa manera”.

"We Got Married": Eric Nam y Solar se divirtieron durante el show.

Más adelante, Eric recuerda su primera reunión pública con Solar durante su participación junto a MAMAMOO en un programa de radio el pasado noviembre, en la cual ambos artistas aún se veían incómodos".

“Era divertido porque es gracioso para mi porque podemos ser amigos, pero es un tema cuidadoso”.

Aunque han pasado cuatro años desde su participación en “We Got Married” junto a Solar de MAMAMOO, Eric Nam explicó que aún se pone nervioso por el hecho de que sus comentarios pueden tomarse fuera de contexto, por lo que prefiere tener cuidado con el tema.