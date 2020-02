Jackie Chan sorprende con una donación de un millón de yuanes para que continúen con las investigaciones de la cura del Coronavirus.

Medios chinos, resaltan la iniciativa que tuvo el actor de Hollywood, quien a través de su cuenta de Weibo hizo pública la donación que realizó en nombre de la ciencia y para acabar con el peligroso virus.

Jackie Chan realiza donación por el Coronavirus

Asimismo, Jackie Chan imploró por más ayuda para las víctimas del Coronavirus en Wuhan y el resto de China.

“En estos días veo la guerra nacional “epidemia” y estoy realmente conmovido. Nos corresponde afrontar las dificultades en el país. Por favor necesitamos donar máscaras, ropa protectora y encontrar constantemente canales de suministro de material, popularizar el conocimiento de la prevención y el control, cantar gas de reabastecimiento de combustible y así sucesivamente”, empieza el extenso mensaje del actor en Weibo.

“Ayudemos a combatir el virus, no añadir caos al país, lo que estoy dispuesto a hacer. Para superar la epidemia no se puede separar del apoyo de la ciencia y la tecnología, creo que muchas personas y yo tenemos la misma idea, esperamos estar lo antes posible para desarrollar medicamentos especiales, para salvar las vidas de los compatriotas enfermos”, continuó el comunicado de Jackie Chan.

“Ahora tengo una idea “infantil”, no importa qué individuo o institución haya desarrollado una medicina de efectos especiales, me gustaría llegar a 1 millón de yuanes para darles las gracias”, dijo respecto a la donación que realizó

“Por favor, también entiéndeme, no importa cuanto dinero se done, lo que quiero es ver a la gente que debe disfrutar de la vida, me gustaría ver las flores cálidas de primavera, quiero vernos humor chino, gran paso adelante!”, acotó.

Asimismo, el actor Jackie Chan lanzó una canción junto a otros artistas chinos para promover la donación a las víctimas de Coronavirus en China.